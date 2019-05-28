Якутское кино поддержат минимум на 80 млн рублей

Республика Саха (Якутия) со следующего года будет вкладывать в национальный кинематограф не менее 80 млн рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте в Twitter
.
Якутский кинематограф – самый развивающийся сегмент национального кино на территории России. Ленты, произведенные местными кинематографистами, не только пользуются популярностью у якутских зрителей, но и участвуют в крупных международных и российских смотрах. Так, в прошлом году главный приз Московского международного кинофестиваля получила картина «Царь-птица
» Эдуарда Новикова
. В этом году в конкурсе ММКФ была представлена лента «Надо мною солнце не садится
» Любови Борисовой
, отмеченная призом зрительских симпатий. Обе картины были произведены на киностудии «Сахафильм».