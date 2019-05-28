Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Якутское кино поддержат минимум на 80 млн рублей

28 мая
2019 год

Новости кино >>
28 мая 2019
Республика Саха (Якутия) со следующего года будет вкладывать в национальный кинематограф не менее 80 млн рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте в Twitter.

Якутское кино поддержат минимум на 80 млн рублей


Якутский кинематограф – самый развивающийся сегмент национального кино на территории России. Ленты, произведенные местными кинематографистами, не только пользуются популярностью у якутских зрителей, но и участвуют в крупных международных и российских смотрах. Так, в прошлом году главный приз Московского международного кинофестиваля получила картина «Царь-птица» Эдуарда Новикова. В этом году в конкурсе ММКФ была представлена лента «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой, отмеченная призом зрительских симпатий. Обе картины были произведены на киностудии «Сахафильм».
версия для печати
Поиск по меткам
Киноиндустрия
персоны
Любовь Борисова (II)Эдуард Новиков
фильмы
Надо мною солнце не садитсяЦарь-птица

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Лия Элиава
Джесси Брэдфорд
Ромен Дюрис
Изабель Карре
Моника Кина
Жан-Пьер Лео
Кэри Ханна Маллиган
Лешек Хердеген
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Однажды в Америке, или Чисто русская сказка
комедия
Россия, 2018
Тайная жизнь домашних животных 2
комедия, приключения, семейное кино
США, 2019
Годзилла: Король монстров
научная фантастика
США, 2019
Золотая перчатка
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
Германия, Франция, 2019
Куриоса
исторический фильм, мелодрама
Франция, 2019
Так сказал Чарли
биография, драма
США, 2018
Аладдин
приключения, сказка, фэнтези
США, 2019
Красивый, плохой, злой
биография, драма, криминальный фильм
США, 2019
Игрища престолов
комедия
США, 2019
То, что никто не видит
научная фантастика, триллер
Латвия, 2016
Весёлая ферма
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2018
Гори, гори ясно
фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен