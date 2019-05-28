Фильм «Изображая жертву» откроет ретроспективные показы «Кинотавра»

В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» 1 и 2 июня можно будет увидеть фильмы-лауреаты фестиваля «Кинотавр». Ретроспективные показы приурочены к юбилею смотра, который в этом году пройдет в 30-й раз, сообщает пресс-служба фестиваля.
В день открытия ретроспективы пройдет показ фильма-победителя «Кинотавра» 2006 года – «Изображая жертву
» Кирилла Серебренникова
. После показа состоится public talk режиссера и президента фестиваля «Кинотавр» Александра Роднянского
.
Также в программе можно будет увидеть фильмы «Анкор, еще Анкор
» Петра Тодоровского
, «Время танцора
» Вадима Абдрашитова
, «Брат
» и «Война
» Алексея Балабанова
, «Волчок
» Василия Сигарева
, «Географ глобус пропил
» Александра Велединского
и «Класс коррекции
» Ивана И.Твердовского
.
Вход на все фильмы ретроспективы бесплатный, забронировать билеты и узнать точное расписание фильмов можно по ссылке
.Регистрация на события откроется утром 29 мая.