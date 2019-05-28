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Фильм «Изображая жертву» откроет ретроспективные показы «Кинотавра»

28 мая
2019 год

Новости кино >>
28 мая 2019
В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» 1 и 2 июня можно будет увидеть фильмы-лауреаты фестиваля «Кинотавр». Ретроспективные показы приурочены к юбилею смотра, который в этом году пройдет в 30-й раз, сообщает пресс-служба фестиваля.

Фильм «Изображая жертву» откроет ретроспективные показы «Кинотавра»

В день открытия ретроспективы пройдет показ фильма-победителя «Кинотавра» 2006 года – «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. После показа состоится public talk режиссера и президента фестиваля «Кинотавр» Александра Роднянского.

Также в программе можно будет увидеть фильмы «Анкор, еще Анкор» Петра Тодоровского, «Время танцора» Вадима Абдрашитова, «Брат» и «Война» Алексея Балабанова, «Волчок» Василия Сигарева, «Географ глобус пропил» Александра Велединского и «Класс коррекции» Ивана И.Твердовского.

Вход на все фильмы ретроспективы бесплатный, забронировать билеты и узнать точное расписание фильмов можно по ссылке.Регистрация на события откроется утром 29 мая.
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КинотаврКинотавр 2019Российские фильмы
персоны
Вадим АбдрашитовАлексей БалабановАлександр ВелединскийАлександр РоднянскийКирилл СеребренниковВасилий СигаревИван Твердовский (II)Пётр Тодоровский
фильмы
Анкор, ещё анкорБратВойнаВолчокВремя танцораГеограф глобус пропилИзображая жертвуКласс коррекции

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