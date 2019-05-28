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«Бык» Бориса Акопова стал участником фестиваля в Карловых Варах

28 мая
2019 год

Новости кино >>
28 мая 2019
Дебютная работа Бориса Акопова «Бык» будет представлена в конкурсе «К Востоку от Запада» 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, сообщается на сайте смотра.

«Бык» Бориса Акопова стал участником фестиваля в Карловых Варах

Действие картины происходит в 1990-е. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу «Бык» вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.

В фильме сыграли Юрий Борисов, Стася Милославская, Александр Самсонов, Александр Левин, Алексей Филимонов и другие. Российская премьера ленты пройдет на фестивале «Кинотавр».

Фестиваль в Карловых Варах – один из самых престижных смотров, делающих акцент на кино из Центральной и Восточной Европы. Российские фильмы ежегодно участвуют в конкурсных программах смотра. Так, в прошлом году специальным призом жюри в основном конкурсе была отмечена лента Ивана И.Твердовского «Подбросы», а лучшей картиной в секции «К Востоку от Запада» стала «Сулейман-гора» Елизаветы Стишовой.
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Борис АкоповЮрий Борисов (II)Александр Левин (II)Стася МилославскаяАлександр Самсонов (V)Елизавета СтишоваИван Твердовский (II)Алексей Филимонов
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