«Бык» Бориса Акопова стал участником фестиваля в Карловых Варах

Дебютная работа Бориса Акопова
«Бык
» будет представлена в конкурсе «К Востоку от Запада» 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, сообщается на сайте
смотра.
Действие картины происходит в 1990-е. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу «Бык» вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.
В фильме сыграли Юрий Борисов
, Стася Милославская
, Александр Самсонов
, Александр Левин
, Алексей Филимонов
и другие. Российская премьера ленты пройдет на фестивале «Кинотавр».
Фестиваль в Карловых Варах – один из самых престижных смотров, делающих акцент на кино из Центральной и Восточной Европы. Российские фильмы ежегодно участвуют в конкурсных программах смотра. Так, в прошлом году специальным призом жюри в основном конкурсе была отмечена лента Ивана И.Твердовского
«Подбросы
», а лучшей картиной в секции «К Востоку от Запада» стала «Сулейман-гора
» Елизаветы Стишовой
.