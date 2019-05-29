Завершились съёмки дилогии Егора Баранова «Аванпост»

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Смотр пройдет с 28 июня по 6 июля.

«Бык» Бориса Акопова стал участником фестиваля в Карловых Варах

28 мая

Фильм «Изображая жертву» откроет ретроспективные показы «Кинотавра»

В программе также можно будет увидеть «Анкор, еще Анкор» Петра Тодоровского.