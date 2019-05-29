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Завершились съёмки дилогии Егора Баранова «Аванпост»

29 мая
2019 год

Новости кино >>
29 мая 2019
В мае завершились съёмки военного пост-апокалиптического триллера «Аванпост», состоящего из двух частей. Финальные сцены масштабной дилогии Егора Баранова, основанной на сценарии Ильи Куликова, снимались на территории Пущинской радиоастрономической обсерватории. В картине сыграли Алексей Чадов, Пётр Фёдоров, Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко и Ксения Кутепова. Первая часть дилогии выйдет в кинопрокат 21 ноября 2019-го, а вторая – 9 мая 2020-го, уточняет пресс-служба фильма.

Завершились съёмки дилогии Егора Баранова «Аванпост»
фото: Пресс-служба фильма

«Успех "Гоголя" у российских зрителей дал нам возможность повысить планку во всём и создать по-настоящему масштабный блокбастер. Это касается и компьютерной графики, и задействованных ресурсов – звёздного актёрского состава, новейшей военной техники, предоставленной Министерством Обороны РФ, дорогостоящих декораций ближайшего будущего и большого количества сложно постановочных экшен-сцен. Мне, как режиссёру, важна не только зрелищность, но и атмосфера, сюжет, живые и яркие герои. Действие разворачивается в ближайшем будущем, на наших с вами улицах. В "Аванпосте" многое строится на саспенсе, на загадке. Герои картины, которые вдруг оказались во враждебном мире, под воздействием неизвестной угрозы, пытаются понять, что стало причиной конца света и как всем нам жить дальше. Для меня "Аванпост" – это история об отчуждении – как в масштабах всего мира, так и на личностном уровне. Сегодня каждый человек одинок и живёт как бы сам в себе, не доверяя никому, и этот страх подогревают бесконечные поиски внешних врагов. Чувство внутренней и внешней тревоги сегодня знакомо каждому, именно его мне хотелось передать в этой картине», – рассказал о своей новой работе Егор Баранов.

«В начале июня мы выпустим в интернете новый трейлер "Аванпоста" и верим в то, что у нас получится удивить зрителей. У "Аванпоста" есть все составляющие для успешного проката: закрученная и таинственная история, классный экшен с использованием новейшего вооружения и военной техники, большое количество спецэффектов и компьютерной графики, сильный актёрский состав и талантливый режиссёр, который умеет делать большое зрительское кино, – отмечает продюсер Валерий Федорович. – Мы ждем, что зрители, любящие жанр пост-апокалипсиса, военное кино и качественный экшен, придут в кино и им понравится "Аванпост"».

Завершились съёмки дилогии Егора Баранова «Аванпост»
фото: Пресс-служба фильма

По словам Константина Лавроненко, «"Аванпост" оказался настолько масштабным проектом, что уже стал частью нашей жизни. На съёмках нам пригодилось всё, что мы пережили, видели и успели прочесть. Каждый навык, умение и знания нашли здесь своё применение. В хорошем кино должно быть всеё. "Аванпост" получается именно таким. Здесь всё переплетено. Человеческие истории и захватывающие сцены, любовь и дружба, серьёзные вопросы и эмоциональная составляющая. Мы, как и наши герои, каждый день задаёмся и ищем ответы на вопросы о том, что же делать и как построить новую жизнь, если вдруг наступит апокалипсис».

«На съёмках "Аванпоста" я впервые снималась в роли военной. Моя героиня – суровый подполковник ГРУ. Обычно мне достаются образы учителей, врачей, библиотекарей. Таких женственных, чувственных особ. А здесь я командую мужчинами, раздаю приказы. Прямо на площадке училась бегать с оружием и стрелять из него. Я сомневалась получится ли у меня убедительная героиня, но вера в меня Егора Баранова позволила пойти на эксперименты, прописанные в сюжете. Тем более мы все благодаря работе сценариста Ильи Куликова и таланту нашего режиссёра, играем в "Аванпосте" не каких-то шаблонных фантастических персонажей, а настоящих, сложных людей со своими страхами и проблемами, что делает нашу историю более реальной и понятной современному российскому зрителю», – поделилась впечатлениями от съёмок Ксения Кутепова.

Завершились съёмки дилогии Егора Баранова «Аванпост»
фото: Пресс-служба фильма

«"Аванпост" – реалистичный фильм о людях из недалёкого будущего. Я вообще люблю натуральное кино. В своё время Алексей Балабанов, у которого я снимался в картине "Война", привил мне вкус к документальной точности изображения. Егор Баранов в чём-то напомнил мне Алексея Октябриновича – он так же внимателен к каждой мелочи и каждому нюансу. "Аванпост" получился натуральным и естественным, что кардинально отличается, как мне кажется, от сегодняшнего полурисованного, хромакейного кино, которое больше всего стало походить на мультфильмы для взрослых. Я люблю кино с "мясом". Именно таким, на мой взгляд, получился наш фильм. Должен сказать, что эти съёмки были очень непростыми. Этот проект вообще один из самых тяжёлых в моей карьере. Но, как показывает опыт, только в боевых условиях и получаются хорошие кино», – рассказал Алексей Чадов.

Петру Фёдорову «понравилась идея военной антиутопии будущего, да и с Егором Барановым мы уже не раз работали вместе, поэтому мне показалось, что будет интересно. Здесь по характеру и поступкам мне, как обычно, достался неоднозначный персонаж. У Юры есть своя история, своя правда. Ему проще на войне, чем в обычной жизни. Такая обыденная история, когда профессиональный солдат не может адаптироваться в городской среде. У него и социальные проблемы, и больная мама, и куча рефлексий. Поэтому мой герой воспринимает возможность повоевать, как очередной шанс, в том числе, и заработать. И когда приходит беда, Юра один из немногих, кто с жадностью рвётся покинуть свой дом. В этом его беда. Мне хочется верить, что темы, которые затрагивает картина, получились живыми, как и персонажи, которых по воле судьбы собирает вместе война с неизвестностью».
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Завершились съёмки дилогии Егора Баранова «Аванпост» фотографии
Завершились съёмки дилогии Егора Баранова «Аванпост» фотографии
Завершились съёмки дилогии Егора Баранова «Аванпост» фотографии
Завершились съёмки дилогии Егора Баранова «Аванпост» фотографии
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