Дарью Повереннову замучает «Бессонница»

3 июня в 23.00 на НТВ состоится российская премьера 16-серийной остросюжетной драмы Андрея Мармонтова «Бессонница», сценарий к которой написал Илья Куликов. Согласно пресс-службе телеканала, в 2014-м американская кинокомпания Welldone Production приобрела права на адаптацию российского формата. В США сериал получил название Insomnia и был представлен на ежегодной выставке Mipcom в 2016-м. Его дистрибуцией по всему миру занималась компания Liongate.
По сюжету во время участия в стритрейсерских гонках Лёша (Владислав Павлов) сбивает пешехода. Очнувшись, он понимает, что находится в одной комнате вместе с бывшим заключённым Ковалем (Эдуард Флёров). Они и ещё восемь человек становятся участниками подпольной игры «Бессонница». Это дорогое развлечение, которое проводится раз в год в подпольном казино, где играют богатые и влиятельные люди. Правила просты: чем дольше ты не спишь, тем больше шансов стать победителем. Всем участникам делают инъекцию, которая убивает, если игрок засыпает. Последний не заснувший участник становится победителем, и вместе с большой суммой денег получает противоядие. Марина Ивлева (Дарья Повереннова) после похорон мужа наследует всё его имущество, в том числе карту участника игры. Попав в казино, она понимает, что ставки здесь делаются на жизнь и смерть.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«Зрителей ждёт лихо закрученный сюжет, триллер и философия, в которой игра сопоставляется с жизнью. За короткий промежуток времени она даёт понять человеку, кем он является на самом деле, и оказывается, что это гораздо больше, чем он понял за всю свою жизнь. Потому что ощущение неотвратимой скорой смерти вскрывает все внутренние пороки и какие-то желания, и человек наконец-то может быть самим собой. Это серьёзный экшн, была отдельная трюковая группа. Там всё по-взрослому, всё круто. Зрителям будет интересна развязка, потому что каждый зритель в процессе просмотра невольно выберет себе участника, за которого он будет болеть», – рассказал о сериале Илья Куликов.
По словам продюсера Ефима Любинского, «кто-то просто получит удовольствие от просмотра сериала, как от качественно сделанного триллера с лихо закрученным сюжетом. Но будут и те, кто обнаружат там множество аллегорий или просто аналогий с нашей современной жизнью, где человеку так же, как и героям "Бессонницы", приходится выживать в экстремальных ситуациях в условиях современного мира».