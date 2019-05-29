В летнем кинотеатре Garage Screen покажут «Дылду» Кантемира Балагова

Летний кинотеатр Garage Screen на площади Искусств в Парке Горького приглашает всех желающих на свои мероприятия и показы. Как и в прошлом году, Garage Screen работает по принципу синематеки, в которой есть несколько постоянных рубрик. По традиции некоторые показы будут сопровождаться лекциями и дискуссиями, уточняет пресс-служба кинотеатра.
фото: Пресс-служба фестиваля
Каждый вторник зрителей ждёт программа, созданная совместно с Farfetch и The Blueprint — независимым онлайн-изданием о моде, красоте и современной культуре. Она будет идти на протяжении всей работы летнего кинотеатра Garage Screen и расскажет о различных сообществах и субкультурах и об их влиянии на современность. Среда будет отдана рубрике «Эксперименты», подготовленной при участии Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF, который пройдёт с 10 по 14 июля. Рубрика представит как новые, так и классические образцы киноавангарда. В июне впервые в России будут показаны отреставрированные работы Дерека Джармена «Сад» и «Воображая Октябрь», частично снятая в Москве и Баку. В июле в Garage Screen состоится презентация испанского кинофестиваля Punto y Raya, который посвящён сверхкоротким абстрактным фильмам.
Кинопрограмма «Грядущий мир» по пятницам приурочена к одноимённой масштабной выставке «Гаража». Фильмы программы исследуют радикальные версии современности и ближайшего будущего. Зрители увидят постапокалиптическую драму Ульриха Келера «В моей комнате», романтический хоррор Николетт Кребиц «Дикая» и другие ленты. По субботам в Garage Screen будут проходить «Премьеры» — новые фестивальные картины, которые не выйдут в российский прокат. Первые фильмы в этой рубрике — «Начало» Филиппа Лесажа и показанная на последнем Берлинале лента Пии Хеллентал «В поисках Евы».
фото: Пресс-служба фестиваля
Каждый месяц в Garage Screen будет проходить небольшая ретроспектива — режиссёрская, тематическая или посвящённая отдельному стилю или направлению в кино. В июле состоится оммаж миру манги — будут показаны отреставрированные версии культовых японских аниме «Метрополис» Ринтаро и «Крёстные отцы Токио»Сатоcи Кона.
Garage Screen также подготовил несколько совместных проектов с ведущими российскими кинофестивалями. В июне в кинотеатре будет показана совместная программа с Beat Film Festival — «Свобода движения», исследующая клубную культуру и современную электронную музыку, а также современный танец как политическое явление. В частности, в программу включены фильм современного британского художника Джереми Деллера «Everybody in the Place: Рейв как забастовка», исследующий историю Британии через историю подпольных рейвов, и новая работа Софи Файнс«Искусственные предметы», представляющая собой фильм-танец о безграничных возможностях любого тела. В рамках ещё одной совместной программы, «По ту сторону праздника», в Garage Screen пройдут показы фильмов о моде, отобранные fashion-журналисткой Катей Фёдоровой, которая также организовала приуроченные к показам дискуссии. Алёна Долецкая представит «Величайшего кутюрье». Документальная лента «Холстон» о герое американской моды Рое Холстоне будет показана только в Garage Screen, а сеанс фильма 6 июня дополнит public talk Кати Федоровой с племянницей дизайнера Лесли Фровик, которая ответит на вопросы зрителей после обоих показов. В программу также вошла «Студия 54» о самом известном ночном клубе в мире: показ откроет дискуссия о том, как устроить лучшую вечеринку в городе.
фото: Пресс-служба фестиваля
Другое событие июня — программа «"Кинотавр" — выбор "Гаража"», сделанная совместно с Открытым российским кинофестивалем «Кинотавр», который отмечает в этом году свое 30-летие. Сразу после завершения смотра 16 июня и объявления победителей Garage Screen представит московские премьеры трёх фильмов из полнометражного конкурса фестиваля. Кроме того, в рамках программы состоится и первый московский показ новой картины Кантемира Балагова «Дылда», которая получила две награды 72-го Каннского кинофестиваля и будет показана на «Кинотавре» вне конкурса. Все показы программы будут сопровождаться обсуждением фильмов с их авторами. В июле Garage Screen и арт-объединение СооlConnections представят совместную программу «Дикие ночи», посвящеённую современным хоррорам.
Куратор кинопрограммы Музея «Гараж» — отборщик Роттердамского международного кинофестиваля, редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Евгений Гусятинский. Вход на кинопоказы осуществляется по билетам.