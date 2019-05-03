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Умер Питер Мейхью

3 мая
2019 год

Новости кино >>
3 мая 2019
Актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в саге «Звездные войны», умер в возрасте 74 лет в своем доме на севере Техаса, сообщила его семья на официальной странице в Twitter.

Умер Питер Мейхью

Семья актера призвала поклонников Мейхью пожертвовать средства в созданный им благотворительный фонд и подчеркнула, что артист «вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, что было видно в каждом кадре».

Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года в городе Барнес (английское графство Суррей). В кино дебютировал в 1977 году в картине «Синдбад и глаз тигра», где сыграл Минотавра. Как вспоминал актер, роль он получил случайно – продюсеры увидели его фотографию в газетной статье о людях с большими ногами.
Внешность актера сыграла весомую роль и в кастинге для его самого популярного персонажа – Чубакки. Рост Питера Мейхью составлял 2 метра 21 см, и режиссер саги Джордж Лукас вспоминал, что всё, что пришлось сделать Мейхью, чтобы получить роль Чубакки, это встать в полный рост.
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персоны
Джордж Лукас
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