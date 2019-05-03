Умер Питер Мейхью

Актер Питер Мейхью
, известный по роли Чубакки в саге «Звездные войны
», умер в возрасте 74 лет в своем доме на севере Техаса, сообщила его семья на официальной странице в Twitter
.
Семья актера призвала поклонников Мейхью пожертвовать средства в созданный им благотворительный фонд и подчеркнула, что артист «вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, что было видно в каждом кадре».
Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года в городе Барнес (английское графство Суррей). В кино дебютировал в 1977 году в картине «Синдбад и глаз тигра
», где сыграл Минотавра. Как вспоминал актер, роль он получил случайно – продюсеры увидели его фотографию в газетной статье о людях с большими ногами.
Внешность актера сыграла весомую роль и в кастинге для его самого популярного персонажа – Чубакки. Рост Питера Мейхью составлял 2 метра 21 см, и режиссер саги Джордж Лукас
вспоминал, что всё, что пришлось сделать Мейхью, чтобы получить роль Чубакки, это встать в полный рост.