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Энтони Хопкинс станет отцом Оливии Колман

3 мая
2019 год

Новости кино >>
3 мая 2019
Лауреаты премии «Оскар» Энтони Хопкинс и Оливия Колман сыграют в режиссерском кинодебюте французского писателя и драматурга Флориана Зеллера «Папа» (Father), сообщает The Hollywood reporter.

Энтони Хопкинс станет отцом Оливии Колман
фото: Getty Images

Картина станет экранизацией самой популярной пьесы Зеллера, которая идет во многих театрах мира и за которую Зеллер получил ряд престижных театральных наград.

Энтони Хопкинс сыграет главного героя Андрэ, которому по пьесе 88 лет. Для своего возраста он выглядит необычайно бодро и отказывается от какой-либо помощи со стороны своей дочери Анны (Колман). Однако независимость Андрэ терпит крах, когда проявляются первые признаки недуга, похожего на болезнь Альцгеймера.

Сценарий для ленты написал сам Флориан Зеллер вместе с обладателем премии «Оскар» за фильм «Опасные связи» Кристофером Хэмптоном. Съемки фильма планируется начать уже в этом месяце в Великобритании.
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