Энтони Хопкинс станет отцом Оливии Колман

Картина станет экранизацией самой популярной пьесы Зеллера, которая идет во многих театрах мира и за которую Зеллер получил ряд престижных театральных наград.
Энтони Хопкинс сыграет главного героя Андрэ, которому по пьесе 88 лет. Для своего возраста он выглядит необычайно бодро и отказывается от какой-либо помощи со стороны своей дочери Анны (Колман). Однако независимость Андрэ терпит крах, когда проявляются первые признаки недуга, похожего на болезнь Альцгеймера.
Сценарий для ленты написал сам Флориан Зеллер вместе с обладателем премии «Оскар» за фильм «Опасные связи» Кристофером Хэмптоном. Съемки фильма планируется начать уже в этом месяце в Великобритании.