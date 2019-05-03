Сын Уилла Смита сыграет молодого Канье Уэста

Актер и музыкант Джейден Смит
, сын актера Уилла Смита
, сыграет популярного рэпера Канье Уэста
в новом сериале для канала Showtime, сообщает The Hollywood reporter
.
Исполнительным продюсером проекта под названием Omniverse
(«Вселенная») выступает сам Канье Уэст. Сериал будет представлять собой комедийную антологию, состоящую из получасовых эпизодов, исследующих альтернативную реальность. Действие первого сезона как раз будет представлять такой взгляд от Канье Уэста.
Джейдену Смиту предстоит воплотить на экране молодого рэпера. Сценарий для проекта написал Ли Джин-сон
, работавший над сериалом «Кремниевая долина
».