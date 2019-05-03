Предъявите документы: на фильмы 18+ не пустят без паспорта

Президент России Владимир Путин подписал документ с поправками в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», текст
размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно новой редакции закона, теперь кассиры в кинотеатрах обязаны не пускать на сеансы 18+ людей, не достигших этого возраста. Если вдруг у кассиров есть сомнения, то они будут требовать паспорт. Учитывая опыт розничной торговли, столкнувшейся с подобным же запретом при продаже алкоголя и табачной продукции, проверка паспорта в кинотеатре теперь может стать обязательной процедурой. Это же касается и других зрелищных мероприятий (концерты, выставки, спектакли и т.п).
Новый закон распространяется, кстати, и на библиотеки, которым теперь запрещено выдавать детям до 18-ти соответствующе промаркированную «взрослую» продукцию.
В полную силу поправки вступят в действие через полгода.