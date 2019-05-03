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«Игра престолов» вновь нацелилась на рекорд

3 мая
2019 год

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3 мая 2019
Первый эпизод заключительного сезона «Игры престолов» стал самым популярным ТВ-проектом по запросам во всем мире, сообщает Deadline.

«Игра престолов» вновь нацелилась на рекорд

К таким данным пришли аналитики компании Parrot, которая ведет подсчеты для Книги рекордов Гиннеса. В последнюю «Игра престолов» вписана уже не единожды: в 2015 году сериал стал самым скачиваемым в интернете (в том числе на пиратских ресурсах) телешоу, особый рекорд поставил финал четвертого сезона, а в 2016-м «Игра престолов» оказалась самым транслируемым сериалом – первую серию пятого сезона посмотрели зрители из 173 стран.

На этот раз «Игра престолов» может завоевать звание самого популярного проекта. По подсчетам компании Parrot, которая проанализировала запросы по всем сериалам мира, выходивших с апреля 2015 года по апрель 2019-го, когда состоялась премьера заключительного сезона «Игры престолов». Выяснилось, что первая серия восьмого сезона стала самым популярным по просмотрам эпизодом. Аналитики Parrot уточняют, что они анализировали все платформы со всего мира. Большей популярностью эпизод пользовался в США, Великобритании и Франции.

Представители Книги рекордов Гиннеса уверены, что это далеко не последний рекорд «Игры престолов», так как в середине мая зрителей ждет уже настоящий финал саги.
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