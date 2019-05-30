Майклу Джею Полларду исполнилось 80 лет

Майкл Джон Поллак-младший родился 30 мая 1939 года в городке Пассеик (Нью-Джерси) в семье Майкла Джона Поллака и Сони Дубанович, поляков по происхождению. Прославившей его профессии обучился в актёрской студии в Нью-Йорке.
В 1958-м Поллард дебютировал на телевидении, сыграв эпизодическую роль в шоу «Омнибус». Через год он появился в сериале «Альфред Хичкок представляет» и предстал в образе Гомера Маккоули в телевизионной адаптации романа Уильяма Сарояна «Человеческая комедия», а также впервые засветился в большом кино, попав в комедию «Это случилось с Джейн» в качестве персонажа, не указанного в титрах. В 1962-м его имя закрепилось в титрах картины Мартина Ритта «Приключения молодого человека». Спустя пять лет актёр прославился на весь мир благодаря «Бонни и Клайду», который также принёс ему номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA. В том же 1967-м он отметился интересной работой в комедии Карла Райнера «Выход со смехом».
фото: «Бонни и Клайд»
За свою карьеру Майкл Джей Поллард сыграл 115 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Грязный маленький Билли», «Мелвин и Говард», «Танго и Кэш», «Одиссея», «Стриптизёрка», «Затерянные в космосе», «Русские идут! Русские идут!», «Я шпион», «Звёздный путь», «Дикие ангелы», «Каприз», «Нефтедобытчицы», «Четыре всадника Апокалипсиса», «Театр Рэя Брэдбери», «Криминальная история», «Роксана», «Американская готика», «Новая рождественская сказка», «Спящий лагерь 3», «Ближайший родственник», «Почему я?», «Байки из склепа», «Аризонская мечта» и «Дом 1000 трупов». В новом веке снимается мало.
Был женат на актрисе Бет Хоуланд. Придумал название для песни группы Traffic The Low Spark of High Heeled Boys. В его честь Майкл Дж. Фокс взял своё второе имя «Джей».