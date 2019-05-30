Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Майклу Джею Полларду исполнилось 80 лет

30 мая
2019 год

Новости кино >>
30 мая 2019
Сегодня, 30 мая, исполнилось 80 лет американскому актёру, мастеру эпизода Майклу Джею Полларду, запомнившемуся зрителям по роли К. У. Мосса в «Бонни и Клайде» Артура Пенна.


Майкл Джон Поллак-младший родился 30 мая 1939 года в городке Пассеик (Нью-Джерси) в семье Майкла Джона Поллака и Сони Дубанович, поляков по происхождению. Прославившей его профессии обучился в актёрской студии в Нью-Йорке.

В 1958-м Поллард дебютировал на телевидении, сыграв эпизодическую роль в шоу «Омнибус». Через год он появился в сериале «Альфред Хичкок представляет» и предстал в образе Гомера Маккоули в телевизионной адаптации романа Уильяма Сарояна «Человеческая комедия», а также впервые засветился в большом кино, попав в комедию «Это случилось с Джейн» в качестве персонажа, не указанного в титрах. В 1962-м его имя закрепилось в титрах картины Мартина Ритта «Приключения молодого человека». Спустя пять лет актёр прославился на весь мир благодаря «Бонни и Клайду», который также принёс ему номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA. В том же 1967-м он отметился интересной работой в комедии Карла Райнера «Выход со смехом».

Майклу Джею Полларду исполнилось 80 лет
фото: «Бонни и Клайд»

За свою карьеру Майкл Джей Поллард сыграл 115 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Грязный маленький Билли», «Мелвин и Говард», «Танго и Кэш», «Одиссея», «Стриптизёрка», «Затерянные в космосе», «Русские идут! Русские идут!», «Я шпион», «Звёздный путь», «Дикие ангелы», «Каприз», «Нефтедобытчицы», «Четыре всадника Апокалипсиса», «Театр Рэя Брэдбери», «Криминальная история», «Роксана», «Американская готика», «Новая рождественская сказка», «Спящий лагерь 3», «Ближайший родственник», «Почему я?», «Байки из склепа», «Аризонская мечта» и «Дом 1000 трупов». В новом веке снимается мало.

Был женат на актрисе Бет Хоуланд. Придумал название для песни группы Traffic The Low Spark of High Heeled Boys. В его честь Майкл Дж. Фокс взял своё второе имя «Джей».
версия для печати
Поиск по меткам
Американское киноДень рожденияЗарубежные сериалы
персоны
Майкл Джей ПоллардМайкл Дж. ФоксБет Хоуланд
фильмы
Альфред Хичкок представляетАризонская мечтаБайки из склепаБлижайший родственникБонни и КлайдГрязный маленький БиллиДикие ангелыДом 1000 труповЗвёздный путьКриминальная историяМелвин и ГовардНефтедобытчицыНовая рождественская сказкаОдиссейПриключения молодого человекаРоксанаРусские идут! Русские идут!Спящий лагерь 3СтриптизеркаТанго и КэшТеатр Рэя БрэдбериЯ - шпион

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ольга Соломина
27 мая ушла из жизни актриса, педагог Ольга Соломина.

День рождения >>

Мария Берсенева
Олег Буганов
Игорь Гузун
Александр Демьяненко
Никита Ефремов
Антонина Лефтий
Елена Майорова
Наталья Парашкина
Мурад Раджабов
Кир Далли
Феликс Жуковский
Рюдигер Йосвиг
Майкл Джей Поллард
Маргит Саад
Костя Ульманн
Марк Шеппард
все родившиеся 30 мая >>

Афиша кино >>

Тайная жизнь домашних животных 2
комедия, приключения, семейное кино
США, 2019
Однажды в Америке, или Чисто русская сказка
комедия
Россия, 2018
Годзилла: Король монстров
научная фантастика
США, 2019
Золотая перчатка
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
Германия, Франция, 2019
Куриоса
исторический фильм, мелодрама
Франция, 2019
Так сказал Чарли
биография, драма
США, 2018
Аладдин
приключения, сказка, фэнтези
США, 2019
Красивый, плохой, злой
биография, драма, криминальный фильм
США, 2019
Игрища престолов
комедия
США, 2019
То, что никто не видит
научная фантастика, триллер
Латвия, 2016
Весёлая ферма
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2018
Гори, гори ясно
фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен