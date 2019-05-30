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Оксана Карас завершила съёмки «Доктора Лизы»

30 мая
2019 год

Новости кино >>
30 мая 2019
В Москве режиссёр Оксана Карас завершила съёмки картины «Доктор Лиза». Фильм об одном дне из жизни Елизаветы Глинки, которая была известна всей стране своей правозащитной и благотворительной деятельностью, выйдет в широкий прокат в 2020 году, уточняет пресс-служба «Киностудии КИТ», ответственной за производство ленты.

Оксана Карас завершила съёмки «Доктора Лизы»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Картину отсняли за 35 съёмочных смен. В кадре зрители увидят множество локаций, в которых жила и работала доктор Лиза: штаб-квартиру благотворительной общественной организации «Справедливая помощь», Павелецкий вокзал, а также – настоящую квартиру Доктора Лизы, куда съёмочную группу пригласил её муж, Глеб Глебович Глинка. Он не только стал консультантом на съёмках, но и снялся в эпизодической роли. Глеб Глебович сыграл бездомного, который приходит на вокзал за гуманитарной помощью, где по средам Глинка и команда «Справедливой помощи» регулярно раздавала еду и медикаменты всем нуждающимся.

Заглавную роль исполнила Чулпан Хаматова. Актриса серьёзно подошла к работе над ролью, даже изменила цвет волос. Потрясающее сходство жестов, мимики и даже голоса, которые отметил и Глеб Глинка, сделали Чулпан правдоподобно похожей на свою героиню. Однако, создатели фильма считают, что не это главное – самым важным было воссоздать ту энергию, лёгкость и иронию, которую пронесла через всю свою жизнь Доктор Лиза. В съёмках также приняли участие Константин Хабенский, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Андрей Бурковский, Анджей Хыра, Таисия Вилкова, Филипп Авдеев, Дарья Жовнер, Павел Табаков и Сергей Бондарчук.

Оксана Карас завершила съёмки «Доктора Лизы»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Хочется выразить огромную благодарность всем актёрам, которые откликались по первому нашему предложению, шли навстречу, подстраивали свои сложные графики и соглашались даже на самые небольшие роли в фильме. Отдельное спасибо всем социальным службам Москвы, которые также во многом помогли этому фильму случиться. За весь съёмочный период мы ни разу не услышали отказа, все помнят и любят доктора Лизу, и, конечно, всячески помогали снимать наше кино. Вся команда ставит целью рассказать через фильм всем, кто может быть не знал о Елизавете Петровне, что жил такой человек. Чтобы зрители смогли по-другому посмотреть на мир, глазами Лизы, для которой самое главное было – помочь человеку. Вне зависимости от его социального статуса, вне зависимости от времени суток. Если кто-то нуждался в помощи – она шла», – подчеркнул генеральный продюсер фильма Александр Бондарев.

По словам Оксаны Карас, это «жизнеутверждающая история, в которой бы мы не хотели говорить о смерти главной героини. Для нас важно сделать живое кино, где Елизавета Петровна — человек, который будто бы до сих пор живёт с нами. Это не памятник. Масштаб личности Елизаветы Петровны таков, что и после смерти её энергия продолжает быть с нами. Она сделала так много добрых дел для других людей, не для себя. Это мало кто умеет».

Оксана Карас завершила съёмки «Доктора Лизы»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Закончился съёмочный процесс, но самое сложное – впереди. Монтаж — это очень важный и долгий этап в работе над картиной, но уже сейчас точно скажу – у нас получается живое кино про настоящего Человека. И мы постараемся его рассказать лёгким, ироничным языком. Именно такой и была Елизавета Петровна Глинка — улыбающейся, простой, ироничной и человечной», – вспоминает генеральный продюсер картины Джаник Файзиев.

«Бертолуччи сказал: "Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту". Нам очень хочется сделать фильм, посмотрев который, зритель мог бы разделить с нами одно и то же светлое чувство благодарности к женщине, которая чувствовала чужую боль острее своей. Я думаю, в наше время именно неравнодушие даёт шанс миру сохранить себя и стать лучше», — заявил генеральный продюсер фильма Рафаел Минасбекян.
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Оксана Карас завершила съёмки «Доктора Лизы» фотографии
Оксана Карас завершила съёмки «Доктора Лизы» фотографии
Оксана Карас завершила съёмки «Доктора Лизы» фотографии
Оксана Карас завершила съёмки «Доктора Лизы» фотографии
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