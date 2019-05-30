«Чернобыль» возглавил рейтинг самых популярных сериалов

Мини-сериал HBO «Чернобыль»
возглавил рейтинг IMDb «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей»
, тем самым став популярнейшим сериалом в истории.
Согласно списку, опубликованному на сайте, «Игра престолов»
с рейтингом 9,4 балла уступает шесть позиций драме об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, в которой заняты Эмили Уотсон
, Стеллан Скарсгард
и Джаред Харрис
.
Топ-5, помимо «Чернобыля», включает в себя вторую часть документальной «Планеты Земля»
(9,5), историческую военную драму «Братья по оружию»
(9,4), «Планету Земля» (9,4) и «Во все тяжкие»
(9,4). В рейтинге участвовали лишь сериалы, на чьём счету как минимум пять эпизодов