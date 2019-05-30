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«Чернобыль» возглавил рейтинг самых популярных сериалов

30 мая
2019 год

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30 мая 2019
Мини-сериал HBO «Чернобыль» возглавил рейтинг IMDb «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», тем самым став популярнейшим сериалом в истории.

«Чернобыль»

Согласно списку, опубликованному на сайте, «Игра престолов» с рейтингом 9,4 балла уступает шесть позиций драме об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, в которой заняты Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

Топ-5, помимо «Чернобыля», включает в себя вторую часть документальной «Планеты Земля» (9,5), историческую военную драму «Братья по оружию» (9,4), «Планету Земля» (9,4) и «Во все тяжкие» (9,4). В рейтинге участвовали лишь сериалы, на чьём счету как минимум пять эпизодов
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