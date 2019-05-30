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Энсел Эльгорт тоскует по погибшей матери

30 мая
2019 год

Новости кино >>
30 мая 2019
В сети появился дублированный трейлер драмы «Щегол» - экранизации одноименного романа Донны Тартт, за который та получила Пулитцеровскую премию. Постановщиком фильма выступил Джон Краули («Бруклин»).


В центре сюжета - история юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

Энсел Эльгорт тоскует по погибшей матери

Роли в картине сыграли Энсел Эльгорт, Оукс Фегли, Анайрин Барнард, Финн Вулфхард, Эшли Каммингс, Эйми Лоуренс, Джеффри Райт, Люк Уилсон, Уилла Фицджералд, Николь Кидман, Сара Полсон, Денис О'Хэйр, Питер Джейкобсон, Роберт Джой, Пэмела Данлап и другие.

В российский прокат «Щегол» выйдет 12 сентября 2019 года.
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Энсел Эльгорт тоскует по погибшей матери фотографии
Энсел Эльгорт тоскует по погибшей матери фотографии
Энсел Эльгорт тоскует по погибшей матери фотографии
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