Энсел Эльгорт тоскует по погибшей матери

В сети появился дублированный трейлер драмы «Щегол»
- экранизации одноименного романа Донны Тартт, за который та получила Пулитцеровскую премию. Постановщиком фильма выступил Джон Краули
(«Бруклин»
).
В центре сюжета - история юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.
Роли в картине сыграли Энсел Эльгорт
, Оукс Фегли
, Анайрин Барнард
, Финн Вулфхард
, Эшли Каммингс
, Эйми Лоуренс
, Джеффри Райт
, Люк Уилсон
, Уилла Фицджералд
, Николь Кидман
, Сара Полсон
, Денис О'Хэйр
, Питер Джейкобсон
, Роберт Джой
, Пэмела Данлап
и другие.
В российский прокат «Щегол»
выйдет 12 сентября 2019 года.