Стартовали съёмки психологического триллера «Когда она приходит»

Актёр Александр Цой, снявший дипломную короткометражку «Лучшее от первого лица», приступил к съёмкам своего полнометражного режиссёрского дебюта – психологического триллера «Когда она приходит». В 2018-м проект стал победителем питчинга Министерства культуры РФ и получил субсидию в рамках специальной программы поддержки дебютного кино, сообщает пресс-служба продюсерского центра «ВГИК-Дебют», ответственного за производство фильма.
По сюжету неудачник, лишившийся работы и семьи, стал обладателем некого средства, способного исполнять желаемое. Цена за такую удачу высока, и обладатель этого волшебного свойства из классического «маленького» человека превращается в успешного мерзавца. Буквально «Портрет Дориана Грея» в современной трактовке авторов сценария выпускников ВГИКа Александра Цоя и Евгения Гущина. Среди референсов новой картины – «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая» и «Духless», в каждом из них – искусственно созданная, иллюзорная реальность.
фото: Александр Цой
Чувством, исполняющим желания главного героя, могла бы стать любовь, но она оказывается слишком серьёзным испытанием, непреодолимым для главного героя ─ Максима. Да и кого может спасти любовь, если вся жизнь – лишь увиденное кем-то в состоянии посттравматической комы? Цой в одном из интервью сказал: «По мистическому стечению обстоятельств, написанное в сценарии стало происходить с нами… В этой истории – очень много личного. В моей жизни был человек, который подсказывал, как действовать в той или иной ситуации. Я подумал: "А что, если бы этот человек обладал даром предсказаний? Стал бы я требовать больше денег, власти и славы?"... Потом я понял, что не один такой – многих мучает вопрос о том, что делают с людьми безграничные возможности».