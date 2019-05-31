Тому Беренджеру исполнилось 70 лет

Сегодня, 31 мая, отмечает своё 70-летие популярный американский актёр, продюсер и сценарист Том Беренджер.
фото: Disney ABC Television Group Archive
Томас Майкл Мур родился 31 мая 1949 года в Чикаго в семье ирландских католиков. Его отец работал типографом в издании Chicago Sun-Times. У Томаса есть сестра Сьюзен. Прозвище Беренджер ему досталось от школьного друга, и он использовал его в своей профессиональной карьере, поскольку в актёрском профсоюзе уже состоял актёр Томас Мур. По окончании средней школы в 1967-м учился журналистике в University of Missouri в Колумбии, желая стать спортивным обозревателем. Во время учёбы он увлекался футболом, но благодаря спору с приятелем согласился сыграть в студенческом спектакле «Кто боится Вирджинии Вулф?». Сногсшибательный успех постановки дал старт актёрской карьере Беренджера. Поработав в театре Иллинойса, в 70-х он переехал в Нью-Йорк. На пути к славе успел побывать стюардом и портье. Актёрское образование получил в нью-йоркской студии Герберта Бергхофа и Уты Хаген HB Studio. Из-за того, что его не хотели брать на Бродвей по причине «слишком хорошей внешности», он играл в офф-Бродвейских постановках на сценах небольших мини-театров. Среди спектаклей с его участием — «Миссурийская легенда», «Карнавал Тербера», «Ромео и Джульетта», «Одержимость», «Электра», «Татуированная роза», «Трамвай "Желание"» и «Национальные гимны». Выступал в Театре Лонг Варф в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, а с труппой Театра Милуоки посетил с гастролями Японию.
На телевидении начинающий актёр дебютировал в 1975-м главной ролью, представ в образе адвоката Тима Сигела в сериале «Одна жизнь, чтобы жить». Через год он оказался и на большом экране, сыграв в независимой ленте «Поторопись», а в 1977-м получил эпизодическую роль в хорроре Майкла Уиннера «Часовой» и появился в качестве убийцы-психопата в триллере Ричарда Брукса «В поисках мистера Гудбара», тем самым серьёзно заявив о себе в игровом кино. Впрочем, сотрудничать с телевидением он не перестал. В частности, актёр сыграл в биографическом телефильме о молодом Джоне Кеннеди «Джонни, я с трудом тебя узнала», снятом для канала NBC. Далее последовали роли венгерского сутенёра в эротической драме «Да здравствуют зрелые женщины» и Бутча Кэссиди в вестерне «Бутч и Сандэнс: Ранние дни».
фото: «Взвод»
Образ Дрю в «Псах войны» Джона Ирвина ознаменовал старт «золотой эры» в творческом пути Беренджера, пришедшейся на 80-е. Том сыграл популярного телевизионного актёра Сэма Вебера в «Большом разочаровании», пианиста в фильме «Эдди и круизеры», владельца стрип-клуба в криминальном триллере Абеля Феррары «Город страха» и пародию на Роя Роджерса в «Ковбойской рапсодии». Но настоящим прорывом в его карьере стала роль сержанта Барнса в картине Оливера Стоуна «Взвод», за которую Беренджер был номинирован на «Оскар» и получил «Золотой глобус». Свой звёздный статус он закрепил образами полицейского в триллере Ридли Скотта «Тот, кто меня бережёт» и офицера-вербовщика в «Рождённом четвёртого июля» Стоуна.
На счету Тома Беренджера более 100 ролей в кино и на телевидении. Его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Если наступит завтра», «Огонь на поражение», «Преданный», «Выcшая лига», «Любовь крупным планом», «Поле», «Вдребезги», «Игры в полях Господних», «Геттисбург», «Снайпер», «Щепка», «Конвоиры», «Последний из племени людей-псов», «Замена», «Весёлая компания», «Парни что надо», «Леший», «Закон и порядок», «Тренировочный день», «Элли Макбил», «Ночные кошмары и фантастические видения», «Начало», «Быстрее пули», «Грешники и святые» и «Хэтфилды и Маккои». Несколько раз также выступил в качестве продюсера и сценариста. Обладатель ещё пяти наград, включая «Эмми». Его дочери от второго брака Челси и Хлоя играли вместе с отцом в фильмах «Последний ритуал» и «Ангел мести».