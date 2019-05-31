Москино вспомнит эпоху «застоя»

Москино приглашает всех желающих на показы программы «1970-е: Бессрочный отпуск», которая пройдёт с 2 по 30 июня в столичных кинотеатрах «Факел», «Звезда» и «Салют». Она объединяет семь картин, снятых в пасмурный период советского кино после «оттепели», уточняет пресс-служба Москино.
Куратором программы является кинокритик Максим Селезнёв. Все фильмы будут показаны с плёнки из архивов Москино, вход свободный по регистрации. Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться на показы можно на сайте Москино.