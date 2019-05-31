Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Москино вспомнит эпоху «застоя»

31 мая
2019 год

Новости кино >>
31 мая 2019
Москино приглашает всех желающих на показы программы «1970-е: Бессрочный отпуск», которая пройдёт с 2 по 30 июня в столичных кинотеатрах «Факел», «Звезда» и «Салют». Она объединяет семь картин, снятых в пасмурный период советского кино после «оттепели», уточняет пресс-служба Москино.

Москино вспомнит эпоху «застоя»
фото: «На край света…»

Зрителям представится шанс посмотреть на большом экране картины «Каратель» Маноса Захариаса, «Осенние свадьбы» Бориса Яшина, «Ты и я» Ларисы Шепитько, «Карпухин» Владимира Венгерова, «Осень» Андрея Смирнова, «На край света…» Родиона Нахапетова и «Беда» Динары Асановой.

Куратором программы является кинокритик Максим Селезнёв. Все фильмы будут показаны с плёнки из архивов Москино, вход свободный по регистрации. Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться на показы можно на сайте Москино.
версия для печати
Ссылки по теме
Фильмы о войне бесплатно покажут на ВДНХ
В Санкт-Петербурге пройдут показы фильмов Алексея Германа
Андрей Плахов расскажет о судьбе фильма Киры Муратовой «Долгие проводы»
Поиск по меткам
Советское кино
персоны
Динара АсановаВладимир ВенгеровМанос ЗахариасРодион НахапетовАндрей СмирновЛариса ШепитькоБорис Яшин
фильмы
БедаКарательКарпухинНа край света...Осенние свадьбыОсеньТы и я

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ольга Соломина
27 мая ушла из жизни актриса, педагог Ольга Соломина.

День рождения >>

Георгий Бурков
Александр Дривень
Георгий Епифанцев
Ольга Жемчужная
Андрей Иванов (IV)
Сергей Калантай
Вячеслав Крикунов
Дмитрий Олейник
Микаел Погосян
Том Беренджер
Клинт Иствуд
Себастьян Кох
Виктория Руффо
Любивое Тадич
Колин Фаррелл
Брук Шилдс
все родившиеся 31 мая >>

Афиша кино >>

Тайная жизнь домашних животных 2
комедия, приключения, семейное кино
США, 2019
Однажды в Америке, или Чисто русская сказка
комедия
Россия, 2018
Годзилла: Король монстров
научная фантастика
США, 2019
Золотая перчатка
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
Германия, Франция, 2019
Куриоса
исторический фильм, мелодрама
Франция, 2019
Так сказал Чарли
биография, драма
США, 2018
Красивый, плохой, злой
биография, драма, криминальный фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен