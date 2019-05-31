«Рокетмена» сократили для российского проката

По словам кинокритика, «вырезаны все сцены поцелуев, секса и орального секса между мужчинами. Миша Козырев утверждает, что изрядно сократили сцены с употреблением наркотиков (не заметил, но верю). Самое же противное, что из финала убрали завершающий титр. В оригинале там сказано, что Элтон Джон нашёл любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей (в фильме есть драматический момент, когда мать говорит ему — "ты обречён на одиночество"). В российской версии вместо этого сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом и по-прежнему работает с давним соавтором. Из фильма убрали всего минут пять, но это очень заметно. Речь идёт о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла. При этом тема гомосексуальности героя в фильме по-прежнему центральная».
Как уверяет Долин, «официальный прокатчик в курсе», поскольку представители Paramount присутствовали на премьере ленты, которая появится на больших экранах России с 6 июня.