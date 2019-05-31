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Иван Батарев возглавил группу быстрого реагирования

31 мая
2019 год

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31 мая 2019
3 июня в 21.00 на НТВ состоится премьера десятисерийного остросюжетного детектива Владимира Койфмана «Немедленное реагирование», сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету командир группы быстрого реагирования (ГБР) одного из районных отделов полиции Санкт-Петербурга Андрей Осокин (Иван Батарев) вместе со своей группой – старшим лейтенантом Зуевым (Илья Алексеев) и прапорщиком Порсом (Александр Конев) – во время одного из выездов попадают в перестрелку, в результате которой один погибает, другой – тяжело ранен. Оказывается, перестрелка была результатом попытки ограбления наркодельцов и с места преступления пропала большая сумма денег. Осокин получает новую группу в лице младшего лейтенанта Чумакова (Борис Чистяков) и сержанта Гурова (Максим Меркулов). Один из них завербован майором СБУ Кошкиным (Виталий Коваленко), который преследует свои цели в этом деле.

Иван Батарев возглавил группу быстрого реагирования
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

По словам исполнителя главной роли Ивана Батарева, «это история про человека, про людей, которые вокруг него, с которыми он дружит, которых любит или ненавидит. История про жизнь и про жизненные обстоятельства. И, конечно же, про выбор, потому что ты каждый день сталкиваешься с той или иной ситуацией, когда нужно принять решение. На этом строится вся жизнь».

Компанию вышеназванным актёрам составили Елена Радевич, Анна Чурина и другие. Генеральными продюсерами являются Джаник Файзиев и Рафаел Минасбекян.
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Иван Батарев возглавил группу быстрого реагирования фотографии
Иван Батарев возглавил группу быстрого реагирования фотографии
Иван Батарев возглавил группу быстрого реагирования фотографии
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