Юбилей Одри Хепбёрн

Сегодня, 4 мая, исполнилось 90 лет со дня рождения великой американской актрисы, фотомодели, танцовщицы, жены Мела Феррера, специального посла ЮНИСЕФ, иконы стиля и принцессы Золотого века Голливуда Одри Хепбёрн.
фото: кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»
Одри Эдда Кэтлин ван Хеемстра Хэпбёрн-Растон родилась 4 мая 1929 года в брюссельской коммуне Иксель в семье голландской баронессы Эллы ван Хеемстра и ирландца Джозефа Виктора Энтони Хепбёрна-Растона. Склонность к сцене проявилась, когда Эдде исполнилось всего три года и мать впервые привезла её в Англию. В городке Фолкстон на побережье девочка сбежала от матери. Её обнаружили возле эстрады, на которой играл оркестр. Эдда самозабвенно танцевала к удовольствию небольшой толпы, приветствовавшей это неожиданное сольное выступление. Из-за натянутых отношений между родителями девочка стала часто проводить время вне домашних стен — обычно с книжкой, где-нибудь под деревом. Среди сверстников друзей у Эдды было мало, и она предпочитала одиночество или общество всякой домашней живности — кошек, собак, кроликов, лошадей, которых рядом было предостаточно. Школьные годы провела в оккупированном фашистами Арнеме, где жила с матерью после развода родителей. Дядя и двоюродный брат матери Одри были расстреляны за участие в движении Сопротивления. Её брат находился в немецком концлагере. Вследствие недоедания у Одри развились анемия, заболевание органов дыхания и отёчность. Училась хореографии в Арнеймской консерватории, в Амстердаме у Сони Гаскелл и в лондонской балетной школе Мари Рамбер. Играла в музыкальном театре в таких постановках, как «Высокие ботинки на пуговицах» и «Пикантный соус».
В 1948-м дебютировала в кино, сыграв в фильме «Семь уроков голландского». После ряда ролей второго плана в начале 1950-х переехала в Нью-Йорк, и в 1953-м Уильям Уайлер пригласил её на главную роль в «Римских каникулах». Одновременно со съёмками в Риме она ездила в Америку, где играла главную роль в бродвейском мюзикле «Жижи». Успех «Римских каникул» позволил начинающей звезде заключить контракт со студией «Парамаунт».
фото: кадр из фильма «Римские каникулы»
Став одной из самых популярных актрис, снималась вместе с такими ведущими актёрами, как Хамфри Богарт («Сабрина»), Фред Астер («Забавная мордашка»), Морис Шевалье, Гарри Купер («Любовь после полудня»), Джордж Пеппард («Завтрак у Тиффани»), Мел Феррер («Война и мир»), Энтони Перкинс («Зелёные поместья»), Питер Финч («История монахини»), Бёрт Ланкастер («Непрощённая»), Кэри Грант («Шарада»), Рекс Харрисон («Моя прекрасная леди»), Питер О'Тул («Как украсть миллион»), Альберт Финни («Двое в пути») и Шон Коннери («Робин и Мэриан»). После съёмок в триллере Теренса Янга «Дождись темноты» актриса исчезла с экранов почти на десять лет. Вернувшись во второй половине 70-х она сыграла всего в нескольких картинах: экранизации триллера Сидни Шелдона «Кровные узы», комедии Питера Богдановича «Все они смеялись» в паре с Беном Газзарой и ироническом детективе «Любовь среди воров», где ей компанию составил Роберт Вагнер. Лебединой песней Одри стала небольшая роль Ангела в фильме Стивена Спилберга «Всегда». Всего на её счету 34 роли в кино и на телевидении.
Одри Хепбёрн умерла от рака желудка 20 января 1993 года в швейцарском Толошеназе. На церемонии «Оскар» 1993 года великая актриса была посмертно награждена гуманитарной премией Джина Хершолта. Обладательница ещё 23 престижных наград, среди которых «Оскар» и «Золотой глобус» за «Римские каникулы», три премии BAFTA и «Давид ди Донателло», две премии «Тони», приз фестиваля в Сан-Себастьяне, «Грэмми», «Эмми» и другие.