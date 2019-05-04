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Дженнифер Гарнер выйдет на театральную сцену

4 мая
2019 год

Новости кино >>
4 мая 2019
Дженнифер Гарнер планирует сняться в комедии «Лагерь фантазии» (Fantasy Camp), уверяет Deadline.


Фильм, закреплённый ранее за Кристен Белл, создаётся на STXfilms. Эбби Кон и Марк Силверстайн («Красотка на всю голову») перепишут сценарий Сида Каргера и выступят в качестве режиссёров. Продюсерами ленты числятся Грег Силверман и Адам Колбреннер.

Зрителям поведают про Джули (Гарнер), которая приезжает в театральный лагерь своей юности, чтобы бросить вызов своим страхам, воплотить в жизнь свои мечты и, наконец, выйти на сцену.
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Дженнифер Гарнер выйдет на театральную сцену фотографии
Дженнифер Гарнер выйдет на театральную сцену фотографии
Дженнифер Гарнер выйдет на театральную сцену фотографии
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