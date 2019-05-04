Дженнифер Гарнер выйдет на театральную сцену

Дженнифер Гарнер
планирует сняться в комедии «Лагерь фантазии»
(Fantasy Camp), уверяет Deadline
.
Фильм, закреплённый ранее за Кристен Белл
, создаётся на STXfilms. Эбби Кон
и Марк Силверстайн
(«Красотка на всю голову»
) перепишут сценарий Сида Каргера
и выступят в качестве режиссёров. Продюсерами ленты числятся Грег Силверман
и Адам Колбреннер
.
Зрителям поведают про Джули (Гарнер), которая приезжает в театральный лагерь своей юности, чтобы бросить вызов своим страхам, воплотить в жизнь свои мечты и, наконец, выйти на сцену.