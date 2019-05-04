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В Крыму продолжаются съёмки четвёртой части «Гардемаринов»

4 мая
2019 год

Новости кино >>
4 мая 2019
На Крымском полуострове Светлана Дружинина приступила ко второму этапу съёмок четвёртой части популярной киносерии «Гардемарины», стартовавшей в 1987 году. Об этом сообщила сама режиссёр, опубликовав в своём инстаграме первые фотографии со съёмочной площадки.

Фильм, получивший название «Гардемарины — Крым», повествует об одной из страниц становления русского Крыма и участии в этом величайшего полководца Александра Васильевича Суворова при содействии любимых героев.

В Крыму продолжаются съёмки четвёртой части «Гардемаринов»
фото: instagram.com

В картине заняты Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Лазарев-младший, Анна Семенович, Кристина Орбакайте, Никита Пресняков, Дима Билан, Артём Михалков, Фёдор Добронравов, Михаил Ефремов, Татьяна Навка, Михаил Мамаев, Александр Домогаров, Ольга Машная, Всеволод Шиловский, Александр Панкратов-Чёрный, Эвклид Кюрдзидис и другие артисты. За визуальную составляющую отвечает оператор Анатолий Мукасей.

Дружинина приступила к работе над фильмом несколько лет назад. В 2018-м проект получил частичное финансирование, благодаря чему в августе того же года были отсняты некоторые сцены.
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В Крыму продолжаются съёмки четвёртой части «Гардемаринов» фотографии
В Крыму продолжаются съёмки четвёртой части «Гардемаринов» фотографии
В Крыму продолжаются съёмки четвёртой части «Гардемаринов» фотографии
В Крыму продолжаются съёмки четвёртой части «Гардемаринов» фотографии
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