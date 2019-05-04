В Крыму продолжаются съёмки четвёртой части «Гардемаринов»

На Крымском полуострове Светлана Дружинина
приступила ко второму этапу съёмок четвёртой части популярной киносерии «Гардемарины»
, стартовавшей в 1987 году. Об этом сообщила сама режиссёр, опубликовав в своём инстаграме
первые фотографии со съёмочной площадки.
Фильм, получивший название «Гардемарины — Крым»
, повествует об одной из страниц становления русского Крыма и участии в этом величайшего полководца Александра Васильевича Суворова при содействии любимых героев.
В картине заняты Дмитрий Харатьян
, Михаил Боярский
, Александр Лазарев-младший
, Анна Семенович
, Кристина Орбакайте
, Никита Пресняков
, Дима Билан
, Артём Михалков
, Фёдор Добронравов
, Михаил Ефремов
, Татьяна Навка
, Михаил Мамаев
, Александр Домогаров
, Ольга Машная
, Всеволод Шиловский
, Александр Панкратов-Чёрный
, Эвклид Кюрдзидис
и другие артисты. За визуальную составляющую отвечает оператор Анатолий Мукасей
.
Дружинина приступила к работе над фильмом несколько лет назад. В 2018-м проект получил частичное финансирование, благодаря чему в августе того же года были отсняты некоторые сцены.