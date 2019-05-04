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Гэбриел Луна сыграет Призрачного гонщика в сериале Hulu

4 мая
2019 год

Новости кино >>
4 мая 2019
Габриэль Луна, игравший Робби Рейеса в сериале «Агенты Щ.И.Т.», вернётся к роли Призрачного гонщика.


Согласно Variety, Луна возглавит сериал, посвящённый гонщику, который выпустит телеканал Hulu. Создатели пообещали, что зрителей ожидает новая интерпретация образа, не связанная с телешоу Marvel. Шоураннером числится Ингрид Эскахеда («Ханна Монтана»).

Впервые Робби Рейес превратился в Призрачного гонщика в марте 2014-го, когда дебютировала новая серия комиксов. До него на адском мотоцикле ездили Дэниел Кетч и Джонни Блэйз, сыгранный в кинодилогии Николасом Кейджем.
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