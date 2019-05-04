Гэбриел Луна сыграет Призрачного гонщика в сериале Hulu

Габриэль Луна
, игравший Робби Рейеса в сериале «Агенты Щ.И.Т.»
, вернётся к роли Призрачного гонщика.
Согласно Variety
, Луна возглавит сериал, посвящённый гонщику, который выпустит телеканал Hulu. Создатели пообещали, что зрителей ожидает новая интерпретация образа, не связанная с телешоу Marvel. Шоураннером числится Ингрид Эскахеда
(«Ханна Монтана»
).
Впервые Робби Рейес превратился в Призрачного гонщика в марте 2014-го, когда дебютировала новая серия комиксов. До него на адском мотоцикле ездили Дэниел Кетч и Джонни Блэйз, сыгранный в кинодилогии Николасом Кейджем
.