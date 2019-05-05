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Дочь Робина Уильямса стала режиссёром

5 мая
2019 год

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5 мая 2019
Актриса Зельда Уильямс («Мёртвое лето») дебютирует в качестве режиссёра полнометражного кино, сообщает Deadline.

Кинокомпания Assemble Media доверит 29-летней дочери Робина Уильямса постановку триллера «Спроси меня о чём угодно» (Ask Me Anything), основанного на сценарии Джона Викстрома, включённого в «Чёрный список» 2018-го.

Дочь Робина Уильямса стала режиссёром
фото: кадр из сериала «Мёртвое лето»

Зрителей ожидает игра в кошки-мышки, которую затеял таинственный хакер с музыкальной суперзвездой и подающим надежды молодым журналистом. Злоумышленнику приспичило взломать форум, где оба проводили откровенное онлайн-интервью, и он завалил слушателей самыми грязными секретами из прошлого участников.

Уильямс обратила на себя внимание в прошлом году на фестивале в Трайбеке своей короткометражкой «Креветка» (Shrimp) с Фрэнсис Фишер, Сашей Лейн и Тайкой Вайтити. Данная картина послужит основой для сериала, где Зельда выступит сценаристом, режиссёром и исполнительницей одной из ролей.
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Дочь Робина Уильямса стала режиссёром фотографии
Дочь Робина Уильямса стала режиссёром фотографии
Дочь Робина Уильямса стала режиссёром фотографии
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