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«Уиллоу» реанимируют на телевидении

5 мая
2019 год

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5 мая 2019
Фэнтези Рона Ховарда «Уиллоу», основанное на сценарии Джорджа Лукаса, может получить многосерийное продолжение на потоковом сервисе Disney+, уверяет Variety.

Над сценарием сериала трудится сценарист «Хана Соло» Джон Каздан. По словам Ховарда, в сиквел может вернуться исполнитель титульной роли Уорвик Дэвис. В настоящий момент ведутся переговоры с руководством сервиса.

«Уиллоу» реанимируют на телевидении

Оригинал 1988 года, задуманный Лукасом как начало новой трилогии, повествует о том, как злой волшебнице королеве Баморде было предсказано, что один из родившихся в её королевстве детей свергнет её владычество. Она повелела убить ребёнка, но акушерка бросила его в корзине в реку, и в результате девочка попала в деревню элвинов – забавных маленьких людей. Ребёнка приютил волшебник Уиллоу с женой. В поисках родителей ребёнка Уиллоу испытал множество сказочных и опасных приключений, приобрёл друзей среди людей и эльфов, которые помогли ему победить огромное войско и злые чары колдуньи. Помимо Дэвиса, в картине также сыграли Джоэнн Уэлли, Вэл Килмер, Кевин Поллак и Кенни Бейкер.
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