«Уиллоу» реанимируют на телевидении

Фэнтези Рона Ховарда «Уиллоу»
, основанное на сценарии Джорджа Лукаса
, может получить многосерийное продолжение на потоковом сервисе Disney+, уверяет Variety
.
Над сценарием сериала трудится сценарист «Хана Соло» Джон Каздан
. По словам Ховарда
, в сиквел может вернуться исполнитель титульной роли Уорвик Дэвис
. В настоящий момент ведутся переговоры с руководством сервиса.
Оригинал 1988 года, задуманный Лукасом как начало новой трилогии, повествует о том, как злой волшебнице королеве Баморде было предсказано, что один из родившихся в её королевстве детей свергнет её владычество. Она повелела убить ребёнка, но акушерка бросила его в корзине в реку, и в результате девочка попала в деревню элвинов – забавных маленьких людей. Ребёнка приютил волшебник Уиллоу с женой. В поисках родителей ребёнка Уиллоу испытал множество сказочных и опасных приключений, приобрёл друзей среди людей и эльфов, которые помогли ему победить огромное войско и злые чары колдуньи. Помимо Дэвиса, в картине также сыграли Джоэнн Уэлли
, Вэл Килмер
, Кевин Поллак
и Кенни Бейкер
.