«Уиллоу» реанимируют на телевидении

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Мишель Пфайффер поселится в Париже

Актриса сыграет в картине Эйба Форсайта под рабочим названием «Мисс Вселенная».

Лупита Нионго получила роль в фантастической комедии

5 мая

Дочь Робина Уильямса стала режиссёром

Зельда Уильямс дебютирует в полнометражном кино триллером «Спроси меня о чём угодно».