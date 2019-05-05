Лупита Нионго получила роль в фантастической комедии

Лупита Нионго
сыграет в фантастической комедии студии Universal Pictures под рабочим названием «Мисс Вселенная»
(Miss Universe).
Как уточняет Deadline
, для актрисы это будет второй опыт сотрудничества с австралийским режиссёром и сценаристом Эйбом Форсайтом
. Ранее она сыграла в его комедийном хорроре «Маленькие монстры»
.
Подробности сюжета фильма не раскрываются, но поговаривают, что он будет представлять из себя смесь «Людей в чёрном»
и «Мисс Конгениальности»
. Продюсерами ленты выступят Бруна Папандреа
, Джоди Маттерсон
и Стив Хутенски
.