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Лупита Нионго получила роль в фантастической комедии

5 мая
2019 год

Новости кино >>
5 мая 2019
Лупита Нионго сыграет в фантастической комедии студии Universal Pictures под рабочим названием «Мисс Вселенная» (Miss Universe).

Как уточняет Deadline, для актрисы это будет второй опыт сотрудничества с австралийским режиссёром и сценаристом Эйбом Форсайтом. Ранее она сыграла в его комедийном хорроре «Маленькие монстры».

Лупита Нионго получила роль в фантастической комедии
фото: hawtcelebs.com

Подробности сюжета фильма не раскрываются, но поговаривают, что он будет представлять из себя смесь «Людей в чёрном» и «Мисс Конгениальности». Продюсерами ленты выступят Бруна Папандреа, Джоди Маттерсон и Стив Хутенски.
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