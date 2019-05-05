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Мишель Пфайффер поселится в Париже

5 мая
2019 год

Новости кино >>
5 мая 2019
Мишель Пфайффер, Лукас Хеджес и Трэйси Леттс («Секретное досье») присоединились к комедии «Французский выход» (French Exit).

Мишель Пфайффер поселится в Париже
фото: variety.com

Согласно Variety, картину поставит Азазель Джейкобс («Моцарт в джунглях») по сценарию Патрика Девитта («Братья Систерс»), адаптировавшего собственный одноимённый роман. Создатели представят проект на Каннском кинорынке.

Пфайффер предстанет в образе 60-летней вдовы из Манхэттена, оставшейся без гроша в кармане после смерти богатого мужа. После того, как женщина истратила всё его обширное наследство, она продаёт последние свои вещи и решает прожить последние дни анонимно в скромной квартире в Париже вместе со своим бесцельным сыном (Хеджес) и котом (Леттс), в котором, по её мнению, поселилась душа мужа.
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