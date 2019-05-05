Мишель Пфайффер поселится в Париже

Мишель Пфайффер
, Лукас Хеджес
и Трэйси Леттс
(«Секретное досье»
) присоединились к комедии «Французский выход»
(French Exit).
Согласно Variety
, картину поставит Азазель Джейкобс
(«Моцарт в джунглях»
) по сценарию Патрика Девитта
(«Братья Систерс»
), адаптировавшего собственный одноимённый роман. Создатели представят проект на Каннском кинорынке.
Пфайффер предстанет в образе 60-летней вдовы из Манхэттена, оставшейся без гроша в кармане после смерти богатого мужа. После того, как женщина истратила всё его обширное наследство, она продаёт последние свои вещи и решает прожить последние дни анонимно в скромной квартире в Париже вместе со своим бесцельным сыном (Хеджес) и котом (Леттс), в котором, по её мнению, поселилась душа мужа.