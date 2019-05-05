Джейкоб Тремблэ озвучит «Малыша» Чарли Чаплина

Джейкоб Тремблэ
подарит свой голос титульному персонажу анимационного фантастического ремейка шедевра Чарли Чаплина «Малыш»
, получившего название «Малыш: Анимационное приключение»
. Об этом сообщает Deadline
.
Действие мультфильма развернётся в футуристическом Нью-Йорке, который был затоплен и разделён по вертикали на две отдельные области. Мальчик (Тремблэ) живёт со своей матерью в скучном Аптауне, защищённом от внешних опасностей. Когда Малыш убегает в поисках приключений, он попадает в таинственный и опасный центр города, где встречает Чаплина
, робота с человеческой душой. Вместе они решают раскрыть тайну Чаплина, несмотря на то, что их преследуют полиция, мать Малыша и цирковые артисты.
Режиссёрское кресло ленты займёт Кристиан Волькман
(«Ренессанс»
), а Руперт Уайатт
(«Восстание планеты обезьян»
) числится исполнительным продюсером. Оба написали сценарий совместно с журналистом и писателем Борисом Старлингом
. Проект представит на грядущем Каннском кинорынке компания FilmNation Entertainment.