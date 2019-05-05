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Джейкоб Тремблэ озвучит «Малыша» Чарли Чаплина

5 мая
2019 год

Новости кино >>
5 мая 2019
Джейкоб Тремблэ подарит свой голос титульному персонажу анимационного фантастического ремейка шедевра Чарли Чаплина «Малыш», получившего название «Малыш: Анимационное приключение». Об этом сообщает Deadline.


Действие мультфильма развернётся в футуристическом Нью-Йорке, который был затоплен и разделён по вертикали на две отдельные области. Мальчик (Тремблэ) живёт со своей матерью в скучном Аптауне, защищённом от внешних опасностей. Когда Малыш убегает в поисках приключений, он попадает в таинственный и опасный центр города, где встречает Чаплина, робота с человеческой душой. Вместе они решают раскрыть тайну Чаплина, несмотря на то, что их преследуют полиция, мать Малыша и цирковые артисты.

Режиссёрское кресло ленты займёт Кристиан Волькман («Ренессанс»), а Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян») числится исполнительным продюсером. Оба написали сценарий совместно с журналистом и писателем Борисом Старлингом. Проект представит на грядущем Каннском кинорынке компания FilmNation Entertainment.
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