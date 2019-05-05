Святые угодники: Ф. Гэри Грэй экранизирует игру Saints Row

Зрители узнают о существовании безбашенных «Святых с Третьей улицы» (среди них Джонни Гэт, Шаунди, Кинзи и другие сорви-головы), которые борются за место под солнцем в вымышленных городах Стилуотер и Стилпорт. Им противостоят не только другие банды, но также инопланетяне и сам Сатана.
Saints Row, представляющий собой шутер от третьего лица, появился на свет в 2006 году благодаря кудесникам компании Volition. Первая часть была выпущена только на Xbox 360, остальные игры доступны на большинстве платформ. В настоящий момент в серию входят четыре номерные части, аддон Saints Row: Gat out of Hell и спин-офф Agents of Mayhem. Игровой процесс скопирован с Grand Theft Auto, но при этом игрокам предоставляется шанс создать собственного главного героя, менять его внешность, пол и одежду. Серия изобилует множеством хулиганских и пародийных квестов, необычным оружием и тачками.