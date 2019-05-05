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Святые угодники: Ф. Гэри Грэй экранизирует игру Saints Row

5 мая
2019 год

Новости кино >>
5 мая 2019
Ф. Гэри Грэй назначен режиссёром экранизации популярной серии видеоигр Saints Row, уверяет Deadline.

Сценарий напишет Грег Руссо, работавший недавно над перезапуском «Смертельной битвы».


Зрители узнают о существовании безбашенных «Святых с Третьей улицы» (среди них Джонни Гэт, Шаунди, Кинзи и другие сорви-головы), которые борются за место под солнцем в вымышленных городах Стилуотер и Стилпорт. Им противостоят не только другие банды, но также инопланетяне и сам Сатана.

Saints Row, представляющий собой шутер от третьего лица, появился на свет в 2006 году благодаря кудесникам компании Volition. Первая часть была выпущена только на Xbox 360, остальные игры доступны на большинстве платформ. В настоящий момент в серию входят четыре номерные части, аддон Saints Row: Gat out of Hell и спин-офф Agents of Mayhem. Игровой процесс скопирован с Grand Theft Auto, но при этом игрокам предоставляется шанс создать собственного главного героя, менять его внешность, пол и одежду. Серия изобилует множеством хулиганских и пародийных квестов, необычным оружием и тачками.

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Святые угодники: Ф. Гэри Грэй экранизирует игру Saints Row фотографии
Святые угодники: Ф. Гэри Грэй экранизирует игру Saints Row фотографии
Святые угодники: Ф. Гэри Грэй экранизирует игру Saints Row фотографии
Святые угодники: Ф. Гэри Грэй экранизирует игру Saints Row фотографии
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