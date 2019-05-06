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Шейлин Вудли наденет форму полицейского

6 мая
2019 год

Новости кино >>
6 мая 2019
Шейлин Вудли сыграет главную роль в триллере «Мизантроп» (Misanthrope), сообщает Variety.

Актриса перевоплотится в талантливого, но конфликтного детектива, нанятого ФБР для поимки серийного убийцы.

Шейлин Вудли наденет форму полицейского
фото: geektyrant.com

По словам Вудли, она уверена, что команде удастся создать «нечто, что окажет глубокое влияние на кино и будет резонировать с аудиторией, особенно с учётом того времени, в которое мы живём сейчас».

Ленту снимет аргентинец Дамиан Шифрон по своей оригинальной истории. Съёмки будут проходить в Атланте в этом году. За производство отвечает студия FilmNation Entertainment, планирующая найти прокатчиков для фильма на Каннском кинорынке.
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