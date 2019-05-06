Шейлин Вудли наденет форму полицейского

Шейлин Вудли
сыграет главную роль в триллере «Мизантроп»
(Misanthrope), сообщает Variety
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Актриса перевоплотится в талантливого, но конфликтного детектива, нанятого ФБР для поимки серийного убийцы.
По словам Вудли, она уверена, что команде удастся создать «нечто, что окажет глубокое влияние на кино и будет резонировать с аудиторией, особенно с учётом того времени, в которое мы живём сейчас».
Ленту снимет аргентинец Дамиан Шифрон
по своей оригинальной истории. Съёмки будут проходить в Атланте в этом году. За производство отвечает студия FilmNation Entertainment, планирующая найти прокатчиков для фильма на Каннском кинорынке.