Эмиль Хирш, Паз Вега и Джонатан Рис Майерс сыграют в нео-нуаре «Американская ночь»

Эмиль Хирш
, Джонатан Рис Майерс
, Паз Вега
и Джереми Пайвен
присоединились к нео-нуару «Американская ночь»
(American Night), который поставит по своему сценарию дебютант Алессио Джим Делла Валле
.
Согласно Deadline
, сюжет будет закручен вокруг Майкла Рубино (Хирш), ставшего доном нью-йоркской мафии. Он мечтает посвятить свою жизнь живописи и стать великим художником. После того, как кто-то крадёт «Диптих Мэрилин» Энди Уорхола
, Майкл знакомится с арт-дилером Джоном Капланом (Майерс), легко распознающим подделки. Вега предстанет в качестве куратора музейной выставки, которая влюблена в героя Майерса. Роль Пайвена не раскрывается.
В фильме также сыграют Аннабель Бельмондо
, Альба Амира Рамадани
, Фортунато Черлино
, Мара Лэйн
, Майкл Мэдсен
, Мария Грация Кучинотта
, Марко Леонарди
и певица Анастейша
, которая запишет саундтрек к ленте.
Помимо картины Уорхола, в кадре также появятся работы таких художников, как Марио Скифано
, Джефф Кунс
, Аннамария Барбаро
, Готти Бернхофт
, Туллио Крали
, Давид Далл'Оссо
, Эмануэль Джаннелли
, Энтони Моман
, Кохей Накама
, Андреа Рогги
и Саймон Томпсон
.