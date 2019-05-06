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Эмиль Хирш, Паз Вега и Джонатан Рис Майерс сыграют в нео-нуаре «Американская ночь»

6 мая
2019 год

Новости кино >>
6 мая 2019
Эмиль Хирш, Джонатан Рис Майерс, Паз Вега и Джереми Пайвен присоединились к нео-нуару «Американская ночь» (American Night), который поставит по своему сценарию дебютант Алессио Джим Делла Валле.

Согласно Deadline, сюжет будет закручен вокруг Майкла Рубино (Хирш), ставшего доном нью-йоркской мафии. Он мечтает посвятить свою жизнь живописи и стать великим художником. После того, как кто-то крадёт «Диптих Мэрилин» Энди Уорхола, Майкл знакомится с арт-дилером Джоном Капланом (Майерс), легко распознающим подделки. Вега предстанет в качестве куратора музейной выставки, которая влюблена в героя Майерса. Роль Пайвена не раскрывается.

Эмиль Хирш, Паз Вега и Джонатан Рис Майерс сыграют в нео-нуаре «Американская ночь»
фото: deadline.com

В фильме также сыграют Аннабель Бельмондо, Альба Амира Рамадани, Фортунато Черлино, Мара Лэйн, Майкл Мэдсен, Мария Грация Кучинотта, Марко Леонарди и певица Анастейша, которая запишет саундтрек к ленте.

Помимо картины Уорхола, в кадре также появятся работы таких художников, как Марио Скифано, Джефф Кунс, Аннамария Барбаро, Готти Бернхофт, Туллио Крали, Давид Далл'Оссо, Эмануэль Джаннелли, Энтони Моман, Кохей Накама, Андреа Рогги и Саймон Томпсон.
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