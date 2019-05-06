Эванджелин Лилли отправится на другой конец Солнечной системы

Эванджелин Лилли вернётся на телевидение для того, чтобы исполнить главную роль в восьмисерийной фантастической криминальной драме «Альбедо» (Albedo). Актриса также выступит продюсером сериала, уточняет THR.
фото: кад из фильма «Человек-муравей и Оса»
События телешоу развернутся через 150 лет. Детектив Вивьен Коулман (Лилли) отправляется на дальние рубежи Солнечной системы для расследования загадочной смерти учёного на борту изолированной космической станции. Вскоре она оказывается в ловушке. Связь с Землёй потеряна, а её окружают светила науки, каждый из которых является подозреваемым.
Брэд Пэйтон («Рэмпейдж») постановит несколько эпизодов, а также возьмёт на себя обязанности исполнительного продюсера вместе с Максом и Адамом Рейдами («Подлый Пит»), выступающими создателями и сценаристами сериала. «Альбедо» покажет стриминговый сервис Vudu, принадлежащий сети супермаркетов Walmart.