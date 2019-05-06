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Эванджелин Лилли отправится на другой конец Солнечной системы

6 мая
2019 год

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6 мая 2019
Эванджелин Лилли вернётся на телевидение для того, чтобы исполнить главную роль в восьмисерийной фантастической криминальной драме «Альбедо» (Albedo). Актриса также выступит продюсером сериала, уточняет THR.

Эванджелин Лилли отправится на другой конец Солнечной системы
фото: кад из фильма «Человек-муравей и Оса»

События телешоу развернутся через 150 лет. Детектив Вивьен Коулман (Лилли) отправляется на дальние рубежи Солнечной системы для расследования загадочной смерти учёного на борту изолированной космической станции. Вскоре она оказывается в ловушке. Связь с Землёй потеряна, а её окружают светила науки, каждый из которых является подозреваемым.

Брэд Пэйтон («Рэмпейдж») постановит несколько эпизодов, а также возьмёт на себя обязанности исполнительного продюсера вместе с Максом и Адамом Рейдами («Подлый Пит»), выступающими создателями и сценаристами сериала. «Альбедо» покажет стриминговый сервис Vudu, принадлежащий сети супермаркетов Walmart.
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Эванджелин Лилли отправится на другой конец Солнечной системы фотографии
Эванджелин Лилли отправится на другой конец Солнечной системы фотографии
Эванджелин Лилли отправится на другой конец Солнечной системы фотографии
Эванджелин Лилли отправится на другой конец Солнечной системы фотографии
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