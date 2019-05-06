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Эдди Марсан станет отцом Тинатин Далакишвили

6 мая
2019 год

Новости кино >>
6 мая 2019
Британский актёр Эдди Марсан сыграет отца героинь Тинатин Далакишвили и Марты Тимофеевой в российском стимпанк-фэнтези «Эбигейл». Об этом сообщает пресс-служба компании KD Studios, ответственной за производство картины.

По сюжету фильма девушка Эбигейл (Далакишвили) живёт в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби (Марсан) был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнаёт о том, что её город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности.

Эдди Марсан станет отцом Тинатин Далакишвили
фото: independent.co

«Мне приятно сыграть именно в российской картине, — признался Эдди Марсан. — Я много слышал о российской культуре и литературе, поэтому с радостью принял приглашение российских продюсеров».

«Эбигейл» выйдет в отечественный прокат 22 августа. Одновременно с Россией лента стартует на широких экранах Германии, Франции, Японии, на Филиппинах, во Вьетнаме, Малайзии, Тайване, Гонконге, Бразилии и Турции.
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