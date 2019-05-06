Эдди Марсан станет отцом Тинатин Далакишвили

Британский актёр Эдди Марсан
сыграет отца героинь Тинатин Далакишвили
и Марты Тимофеевой
в российском стимпанк-фэнтези «Эбигейл»
. Об этом сообщает пресс-служба компании KD Studios, ответственной за производство картины.
По сюжету фильма девушка Эбигейл (Далакишвили) живёт в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби (Марсан) был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнаёт о том, что её город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности.
«Мне приятно сыграть именно в российской картине, —
признался Эдди Марсан. — Я много слышал о российской культуре и литературе, поэтому с радостью принял приглашение российских продюсеров».
«Эбигейл» выйдет в отечественный прокат 22 августа. Одновременно с Россией лента стартует на широких экранах Германии, Франции, Японии, на Филиппинах, во Вьетнаме, Малайзии, Тайване, Гонконге, Бразилии и Турции.