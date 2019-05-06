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«Курску» Томаса Винтерберга вручили прокатное удостоверение

6 мая
2019 год

Новости кино >>
6 мая 2019
Министерство культуры Российской Федерации выдало прокатное удостоверение фильму-катастрофе Томаса Винтерберга «Курск», основанному на романе Роберта Мура «Время умирать».

Как уточняет пресс-служба российского дистрибьютора картины «Экспонента Фильм», запрос на получение удостоверения был впервые направлен кинопрокатной компанией 10 апреля текущего года, а 30 апреля Минкульт подписал его. На больших экранах страны лента появится 27 июня.

«Курску» Томаса Винтерберга вручили прокатное удостоверение
фото: Пресс-служба кинопрокатной компании «Экспонента Фильм»

«Мы очень рады, что выпускаем данный фильм, так как события, о которых идёт речь в картине, очень важны для нашей страны. Более молодое поколение сможет сходить в кино и ещё раз убедиться, что наша страна богата настоящими героями, о которых всегда надо помнить», — заявила генеральный директор компании «Экспонента Фильм» Юлия Муравова.

Продюсером картины выступил Люк Бессон, а главные роли исполнили Колин Фёрт, Леа Сейду, Маттиас Шонартс, Макс фон Сюдов и Микаель Нюквист. Создатели с большим тактом и деликатностью подошли к съёмкам фильма и глубоко изучили трагедию, случившуюся 12 августа 2000 года. Это гимн храбрости и стойкости российских подводников, мощная история о том, как трагедия способна объединить и сплотить совершенно разных людей.
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«Курску» Томаса Винтерберга вручили прокатное удостоверение фотографии
«Курску» Томаса Винтерберга вручили прокатное удостоверение фотографии
«Курску» Томаса Винтерберга вручили прокатное удостоверение фотографии
«Курску» Томаса Винтерберга вручили прокатное удостоверение фотографии
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