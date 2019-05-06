Финал «Мстителей» заработал два миллиарда всего за 11 дней

Завершение саги о самых известных супергероях «Мстители: Финал»
за 11 дней мирового проката собрало более двух миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Variety
.
Кинокомиксу удалось обойти всех предыдущих рекордсменов по сборам, но он пока уступает главному сопернику всех хитов – «Аватару» Джеймса Кэмерона
, на чьём счету $2,8 млрд. При этом фантастическому блокбастеру 2009 года удалось преодолеть заветную планку лишь на 47-й день проката.
В Северной Америке фильм братьев Руссо
заработал 620 миллионов долларов, остальная сумма была собрана благодаря зрителям по всей планете. Особенно отличился Китай, внеся в копилку ленты 511 миллионов.
В России кинокомикс заработал миллиард рублей меньше, чем за три дня. На данный момент, согласно данным ЕАИС
, картина в российском прокате собрала почти два миллиарда. За ней также числятся рекорды по сборам в первый день проката за всю историю кинопроката отечественного кинопроката (440 млн рублей) и по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 млн).
Чтобы превзойти достижения «Аватара» на российских просторах, «Финалу» следует заработать более полутора миллиардов рублей. Лента также уступает таким картинам, как «Движение вверх»
(2,94 млрд), «Т-34»
(2,26 млрд), «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
(2,12 млрд), «Зверополис»
(2,05 млрд) и «Тайная жизнь домашних животных»
(1,99 млрд).