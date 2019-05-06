Джеймс Макэвой и Джессика Честейн представят новых «Людей Икс» в Москве

Актеры Джеймс Макэвой
и Джессика Честейн
представят фильм «Люди Икс: Темный Феникс
» в Москве, сообщают российские прокатчики картины.
Вместе с ними в российскую столица приедут режиссер, продюсер Саймон Кинберг и продюсер Хатч Паркер. 20 мая они примут участие в фотоколле, который состоится в отеле Ritz Carlton и пресс-конференции для журналистов.
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» – история одного из самых любимых персонажей франшизы Джин Грей, которая разворачивается в тот момент, когда героиня превращается в культового Темного Феникса. Во время опасной для жизни спасательной миссии в космосе девушка оказывается поражена таинственной космической силой, которая превращает ее в одного из самых могущественных мутантов. В борьбе с этой все более изменчивой мощью и со своими собственными демонами Джин выходит из-под контроля: раскалывает семью Людей Икс и угрожает уничтожить всю нашу планету.
«Люди Икс: Темный Феникс» станут кульминацией всей франшизы за 20 лет существования, поскольку семья мутантов, должна столкнуться с самым страшным врагом – одним из своих.