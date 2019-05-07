Если вы не видели «Мстители: Финал», остановитесь

Кино-театр.ру представляет новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома», который не стоит смотреть тем, кто еще не успел узнать, что произошло в ленте «Мстители. Финал».
В фильме, который завершит «третью фазу», Питеру Паркеру (Том Холланд
), который только и хочет, что поехать со своими друзьями на летние каникулы в Венецию, предстоит примерить на себя образ главного защитника Вселенной, помочь Нику Фьюри (Сэмюэл Л.Джексон
) раскрыть тайну, вызывающую стихийные бедствия и разрушения по всему миру, и вместе с Мистерио (Джейк Джилленхол
) сразиться с элементалями – существами из огня, воды и камня.
В российский прокат фильм выйдет 4 июля.