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Если вы не видели «Мстители: Финал», остановитесь

7 мая
2019 год

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7 мая 2019
Кино-театр.ру представляет новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома», который не стоит смотреть тем, кто еще не успел узнать, что произошло в ленте «Мстители. Финал».



В фильме, который завершит «третью фазу», Питеру Паркеру (Том Холланд), который только и хочет, что поехать со своими друзьями на летние каникулы в Венецию, предстоит примерить на себя образ главного защитника Вселенной, помочь Нику Фьюри (Сэмюэл Л.Джексон) раскрыть тайну, вызывающую стихийные бедствия и разрушения по всему миру, и вместе с Мистерио (Джейк Джилленхол) сразиться с элементалями – существами из огня, воды и камня.

В российский прокат фильм выйдет 4 июля.

Если вы не видели «Мстители: Финал», остановитесь
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Мстители: ФиналЧеловек-паук: Вдали от дома

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