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Бенедикт Камбербэтч сыграет у Джейн Кэмпион

7 мая
2019 год

Новости кино >>
7 мая 2019
Обладательница премии «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля Джейн Кэмпион спустя десятилетие возвращается в полнометражное кино и готовит новый проект, главные роли в котором исполнят Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Мосс, сообщает Indiewire.

Бенедикт Камбербэтч сыграет у Джейн Кэмпион
фото: Элизабет Мосс в сериале Джей Кэмпион "Вершина озера"

Картина будет основана на романе американского писателя Томаса Сэведжа The Power of the Dog («Сила собаки»). В центре повествования два брата – красивый, грациозный и жестокий Фил и нежный, привередливый Джордж, которые являются совладельцами самого большого ранчо в их долине Монтаны. Когда Джордж тайно женится на местной вдове Роуз, потрясенный этим событием Фил объявляет жестокую войну жене своего брата и ее сыну.

Камбербетч сыграет Фила, роль Роуз исполнит Элизабет Мосс, с которой Кэмпион работала над сериалом «Вершина озера». Исполнитель роли Джорджа пока не объявлен.
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Бенедикт КамбербэтчДжейн КэмпионЭлизабет Мосс
фильмы
Вершина озера

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