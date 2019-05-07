Бенедикт Камбербэтч сыграет у Джейн Кэмпион

фото: Элизабет Мосс в сериале Джей Кэмпион "Вершина озера"
Картина будет основана на романе американского писателя Томаса Сэведжа The Power of the Dog («Сила собаки»). В центре повествования два брата – красивый, грациозный и жестокий Фил и нежный, привередливый Джордж, которые являются совладельцами самого большого ранчо в их долине Монтаны. Когда Джордж тайно женится на местной вдове Роуз, потрясенный этим событием Фил объявляет жестокую войну жене своего брата и ее сыну.
Камбербетч сыграет Фила, роль Роуз исполнит Элизабет Мосс, с которой Кэмпион работала над сериалом «Вершина озера». Исполнитель роли Джорджа пока не объявлен.