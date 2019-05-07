Индийский фильм «22 ярда» выйдет в российский прокат 6 июня

анонс

Смотр пройдет с 14 по 25 мая.

Новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».

Если вы не видели «Мстители: Финал», остановитесь

6 мая

Джеймс Макэвой и Джессика Честейн представят новых «Людей Икс» в Москве

Вместе с ними приедут также режиссер и продюсер картины.