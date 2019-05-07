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Индийский фильм «22 ярда» выйдет в российский прокат 6 июня

7 мая
2019 год

Новости кино >>
7 мая 2019
Дебютный фильм спортивной журналистки Митали Гошал «22 ярда» выйдет на российские экраны 6 июня, сообщают представители компании Indian Films, ответственной за прокат ленты.

Индийский фильм «22 ярда» выйдет в российский прокат 6 июня

Картина рассказывает об успешном спортивном агенте Роне Сене, который занимается продвижением молодых талантов в популярной в Индии игре - крикет.

«В Индии крикет – это спорт №1, и при всей его невероятной популярности фильмов про него не так уж и много, а фильмов про спортивных агентов и вовсе нет. Для нас осознание этого факта стало толчком к его созданию. Спортивные агенты – невероятно крутые парни, но про них мало кто знает, а многие так и не подозревают об их существовании», – отметила режиссер Митали Гошал.

Мировая премьера фильма «22 ярда» состоялась на Южноазиатском кинофестивале в сентябре прошлого года. Там исполнитель главной роли Барун Собти был признан лучшим актером.

«Когда я закончил читать сценарий фильма, то был поражен настолько, что не мог произнести ни слова. Мне как поклоннику крикета интересно было узнать, что происходит с другой стороны поля, пока ты смотришь игру и переживаешь за свою любимую команду. Честно признаюсь, я не имел ни малейшего представления о существовании спортивных агентов, а ведь их решения иной раз важнее, чем самих игроков, и зачастую от них зависит исход игры», – говорит Собти.

Фильм вышел в индийский прокат в марте этого года и собрал 1,5 млн долларов, окупившись в несколько раз.

«Нам невероятно повезло, что Митали Гошал приняла участие в создании нашего проекта. Ее опыт как журналиста и свежий взгляд как молодого режиссера помогли нам создать реалистичную историю о людях преданных спорту. Благодаря особой связи Митали со спортом у нас получилось сделать действительно хорошее кино для всех, даже для тех, кто не увлекается крикетом. Ведь, в первую очередь, это фильм о людях – их любви, надеждах, переживаниях, предательстве», – подчеркнул продюсер Сурья Синха.
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