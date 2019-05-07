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«Артдокфест» начинает прием заявок на питчинг в Риге

7 мая
2019 год

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7 мая 2019
«Артдокфест» объявляет прием заявок на питчинг, который пройдет в этом году в сотрудничестве с Baltic Sea Forum for Documentaries (BSD) уже в третий раз.

«Артдокфест» начинает прием заявок на питчинг в Риге
фото: Питчинг Artdocfest / Riga 2018

Форум пройдет с 4 по 6 сентября в Риге. Эксперты фестиваля отберут до 10 документальных проектов из стран бывшего СССР, которые, помимо участия в питчинге Artdocfest / Riga, смогут общаться с европейскими продюсерами на любой сессии BSD.

Задача питчинга – поиск и включение в проект международного партнера для продвижения фильма в рамках европейской копродукции. Лучший проект будет награжден дипломом и денежной премией, учрежденной каналалом «Настоящее время».

Заявки принимаются до 15 июня. Результаты будут объявлены 1 августа.
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АртдокфестНеигровое/Документальное кино

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