Французская драма «Новая жизнь Аманды» выйдет в прокат 16 мая

Зрительская премьера французской драмы Микаэля Хёрса
«Новая жизнь Аманды
» состоится 15 мая в киноцентре «Октябрь»
, после показа состоится обсуждение картины с киноведом Всеволодом Коршуновым
, сообщает пресс-служба проекта «КАРО.Арт».
Фильм рассказывает трогательную историю беззаботного молодого человека, жизнь которого в одночасье кардинально меняется: Давид вынужден взять на себя ответственность за свою семилетнюю племянницу Аманду, которая осталась без матери.
«Я хотел снять фильм, который, несмотря на трагические события в основе, остается светлым, который дает надежду и веру в лучшее. И в этом очень помогают актеры – и Изор, и Венсан буквально излучают свет, они очень солнечные и светлые люди. Кроме того, действие фильма происходит летом на фоне прекрасных видов Парижа, и это помогает создать нужную атмосферу. Если при просмотре фильма «Новая жизнь Аманды» зрители задумаются о человеческой хрупкости и уязвимости, я буду счастлив
», – отметил режиссер ленты Микаэль Хёрс.
В главной роли – молодая звезда французского кинематографа Венсан Лакост
, известный по фильмам «В постели с Викторией
», «Прости, ангел
». Роль его возлюбленной исполняет Стэйси Мартин
, которую российские зрители видели в картинах «Вокс люкс
», «Молодой Годар
», «Нимфоманка
». Аманду играет юная актриса Изор Мюльтрие
, для которой эта роль стала дебютом в кино.
Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском международном кинофестивале, картина была также показана на смотре в Токио, где получила награды за лучший сценарий и лучший фильм.
В российский прокат ленту 16 мая выпустит компания Russian World Vision (RWV).
«Эта картина привлекла наше внимание своей неординарностью. С одной стороны, это драматическая история, в основе которой лежат трагические события, а с другой – доброе и солнечное кино о взрослении и о семейных ценностях, которое учит любить своих близких и находить позитивные моменты в жизни даже в самые тяжелые времена. Как и все фильмы, выпускаемые компанией Russian World Vision, эта картина была отмечена наградами на международных кинофестивалях и была тепло принята зрителями на родине. Мы уверены, что и российскому зрителю не чужды проблемы, затрагиваемые в фильме
», – подчеркнул глава RWV Константин Ёлкин
.