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Никита Панфилов стал адвокатом XIX века

8 мая
2019 год

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8 мая 2019
Исторический детектив «Победители», рассказывающий о трех друзьях-адвокатах в исполнении Никиты Панфилова, Никиты Ефремова и Евгения Антропова, выйдет на канале НТВ 13 мая, сообщает пресс-служба канала.

Никита Панфилов стал адвокатом XIX века
фото: Пресс-служба канала НТВ

Действие сериала происходит в конце XIX века, когда на всю Россию гремит имя знаменитого столичного адвоката Николая Андронова (Панфилов), не проигравшего ни одного судебного процесса. Он – спокойный вдумчивый аналитик, досконально знакомый со всеми юридическими тонкостями, и образцовый муж и отец – женат на графине Вере Андроновой (ее играет Аня Чиповская) и воспитывает двоих детей. У героя Никиты Панфилова много общих черт с известным русским адвокатом XIX века Фёдором Плевако: оба – талантливые ораторы, выходцы из простых семей и оба прославились в молодом возрасте, однако Плевако никогда не был женат на женщине из знатного рода.

«Действительно, в Российской Федерации был непобедимый адвокат Плевако. Сюжет сильно перекликается с его жизнью: он был простолюдином, точнее незаконнорождённым, но сильный характер позволил ему стать настоящей легендой. Мой герой, Николай Андронов, сильная личность, во многом уязвлённая. У него остались замашки набить кому-нибудь «морду», но его сломали под себя две женщины – жена, которая по роду княгиня, и профессия. Он старается, но иногда у него всё-таки вырываются бесы из прошлой жизни», – говорит Панфилов.

Друзья героя несколько отличаются от него по характеру. Виктор Роскевич, которого играет Никита Ефремов, – весельчак и повеса, любимец женщин и прирождённый шоумен. Любое его выступление на юридической арене превращается в настоящее театральное представление. В отличие от вдумчивого Андронова, Виктор никогда не готовит судебные речи, предпочитая выступать «на вдохновении».

Никита Панфилов стал адвокатом XIX века
фото: Пресс-служба канала НТВ

«Я думаю, что мой герой – это опасный, но обаятельный мерзавчик. Он, конечно, подлец, но нужно отдать ему должное – он настоящий профессионал! Мне изначально очень понравился сценарий: интересная психология героев, которая переплетается с историческим Петербургом. Это здорово!» – подчеркивает Ефремов.

Михаил Заварзин, наоборот, натура романтичная: он – поэт, тонко чувствующий и переживающий проблемы подзащитных. Порой идеализирует их, и даже влюбляется, особенно если его подзащитная – «бедная девушка, которую он должен спасти».

«Заварзин – герой, который несёт в себе нагрузку трепетного, чувствительного и надёжного мужчины. Миша очень честный человек, не способный на предательство, но он не знает, чего хочет. Вроде любви, но любви хотят все. И он пытается себя найти. В этой истории есть степенный Андронов и шоумен Роскевич, которые себя нашли, и есть «странненький» Заварзин, который не понимает ни себя, ни свои желания», – отмечает Евгений Антропов.

Уважение и почтительное отношение к жене со стороны Андронова, бурная личная жизнь Роскевича и его отношения с суфражисткой Ольгой Загорской (Юлия Пересильд), и влюбчивость Заварзина давно стали предметом салонных сплетен, а сами адвокаты – абсолютные звёзды на небосклоне столичной богемы. Достать билет на судебное заседание сложнее, чем в модный театр.

Никита Панфилов стал адвокатом XIX века
фото: Пресс-служба канала НТВ

Столичные прокуроры раз за разом проигрывают судебные баталии друзьям-адвокатам. Но однажды из Москвы в Петербург приезжает знаменитый прокурор Филипп Игнатьевич Гущин (Фёдор Лавров), который имеет славу «грозы адвокатов». Он, как и Андронов, до сих пор не проиграл ни одного дела, и его главная цель – выиграть в схватке с непобедимым Андроновым.

Судебные дела, которые расследуют герои компилируют правду и вымысел: каждый судебный процесс собран из вымышленных подробностей и деталей реальных дел. Многие эффектные ходы и адвокатские приёмы взяты из описаний настоящих дел, но суть дела и детали процесса значительно изменены. Сценарий для проекта написал Дмитрий Константинов, известный по сериалам «Город» и «Гурзуф». Режиссерами выступили Александр Николаев и Ангелина Никонова. Всего в сериале будет 10 эпизодов.
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Никита Панфилов стал адвокатом XIX века фотографии
Никита Панфилов стал адвокатом XIX века фотографии
Никита Панфилов стал адвокатом XIX века фотографии
Никита Панфилов стал адвокатом XIX века фотографии
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