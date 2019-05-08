Умер композитор Евгений Крылатов

По словам Марии Крылатовой, композитор умер от двусторонней пневмонии. Дата прощания и место похорон будут известны позднее.
Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года в городе Лысьва Свердловской (ныне - Пермской) области. В 1959 году окончил Московскую консерваторию по классу сочинения у профессора М.И.Чулаки и по классу фортепиано В.Н.Натансона. Им создано большое количество сочинений в разных жанрах: симфоническая, камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения.
В кино работал с начала 1960-х, его первой работой была мелодрама Льва Рудника «Жизнь сначала». Всего написал музыке более, чем к 150 фильмам и мультфильмам. В числе его самых известных композиций – «Колыбельная медведицы» из «Умки», «Песенка о шпаге» из «Достояния республики», «Лесной олень» из фильма «Ох уж эта Настя!», «Крылатые качели» из «Приключений Электроника», «Три белых коня» из «Чародеев», «Прекрасное далеко» из «Гостьи из будущего», «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино».