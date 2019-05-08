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Продолжениям «Аватара» придется подвинуться ради новых «Звездных войн»

8 мая
2019 год

Новости кино >>
8 мая 2019
Студия Disney объявила даты выхода в прокат новой трилогии из серии «Звездных войн» и многочисленных продолжений «Аватара» Джеймса Кэмерона, которые после слияния с Fox теперь тоже находятся в руках Disney, сообщает Variety.

Продолжениям «Аватара» придется подвинуться ради новых «Звездных войн»
фото: "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Так, первый фильм новых «Звездных войн» выйдет 16 декабря 2022 года, а следующие два – в декабре 2024-го и 2026 года соответственно.

Они будут чередоваться с продолжениями «Аватара». Сиквел знаменитого фильма Кэмерона планировалось выпустить в 2020-м, однако новой датой проката теперь назван декабрь 2021-го, остальные части теперь тоже придется подождать. «Аватар 3» выйдет в декабре 2023-го, а два других фильма – в 2025-м и 2027 году.

По наследству от Fox студии Disney перешла и франшиза «Люди Икс», для которой тоже скорректировали прокатные планы. «Новые мутанты» с Мэйси Уильмс теперь выйдут не в августе этого года, а только в апреле 2020-го. «Гамбит» с Ченнингом Татумом пока исчез из расписания студии, хотя его релиз ранее был запланирован на 13 марта 2020 года.
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АватарГамбитЗвёздные войны, эпизод II: Атака клоновЗвёздные войны, эпизод III: Месть ситховЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаЗвёздные войны, эпизод V: Империя наносит ответный ударЗвёздные войны, эпизод VI: Возвращение ДжедаяЗвёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение СилыЗвёздные Войны: Скайуокер. ВосходЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаиИзгой-один. Звёздные войны: ИсторииЛюди Икс: Новые мутантыХан Соло: Звездные войны. Истории

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