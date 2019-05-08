Премьера сериала «Мама Лора» с Еленой Пановой состоится 13 мая

На Первом канале 13 мая начинается показ 16-серийного иронического детектива «Мама Лора
» с Еленой Пановой
в главной роли, сообщается на сайте канала.
Главная героиня сериала – Лариса – хозяйка придорожного кафе, которая благодаря неравнодушию и природной наблюдательности становится не только центром деревенской жизни, но и местным детективом. Дальнобойщики и местные жители за доброту и отзывчивость прозвали ее Мама Лора – ведь всех посетителей ее кафе не только накормят, но выслушают и помогут.
Самой Лоре тоже приходится справляться с трудностями: муж Гоша постоянно находится в поисках работы и скептически относится к ее желанию завести еще одного ребенка, дочь не может определиться с профессией, у сына не ладится личная жизнь, а соседка постоянно скандалит из-за спорной земли между их участками. Но героиня, несмотря на все невзгоды, не унывает и с готовностью распутывает не только свои личные проблемы, но и преступления. А происшествий в подмосковном Сабурово происходит множество: то у деда Захара крадут любимого козла, то горит дом вернувшегося из армии местного жителя, то на наследство умершего односельчанина Лоры появляется неожиданный претендент. Каждая серия — новое расследование.
Съемки проходили в Ярославской области (в Переславле-Залесском, Тутаеве и Гаврилов-Яме) и заняли несколько месяцев с конца лета до зимы, поэтому в кадр попали все времена года. Помимо Елены Пановой в сериале также сыграли Константин Юшкевич
, Ольга Тумайкина
, Максим Лагашкин
, Анна Уколова
, Андрей Назимов
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