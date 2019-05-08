Любимым фильмом россиян о войне стала лента «В бой идут одни "старики"»

Накануне Дня Победы Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал
данные исследования, посвященного фильмом о Великой Отечественной войне.
Любимой картиной россияне назвали ленту «В бой идут одни "старики"
» (так ответило 26% респондентов), на втором месте – «А зори здесь тихие
» (20%), дальше идут «Они сражались за Родину
» (15%), «17 мгновений весны
» и современный фильм «Т-34
» (два последних набрали по 13%).
Тем не менее каждый второй опрошенный, что советское кино о войне лучше российского, однако 16% предпочитают именно современные фильмы – причем треть респондентов с такими ответами люди от 18 до 24 лет.
В числе любимых фильмов респонденты также называли «Освобождение
», «Сталинград
» 1989 года, «Горячий снег
», «Офицеров
», «Смерш
», «Блокаду
» и «Летят журавли
». Последний оказался популярен, в основном, среди женщин.