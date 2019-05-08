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Любимым фильмом россиян о войне стала лента «В бой идут одни "старики"»

8 мая
2019 год

Новости кино >>
8 мая 2019
Накануне Дня Победы Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования, посвященного фильмом о Великой Отечественной войне.

Любимым фильмом россиян о войне стала лента «В бой идут одни старики»

Любимой картиной россияне назвали ленту «В бой идут одни "старики"» (так ответило 26% респондентов), на втором месте – «А зори здесь тихие» (20%), дальше идут «Они сражались за Родину» (15%), «17 мгновений весны» и современный фильм «Т-34» (два последних набрали по 13%).

Тем не менее каждый второй опрошенный, что советское кино о войне лучше российского, однако 16% предпочитают именно современные фильмы – причем треть респондентов с такими ответами люди от 18 до 24 лет.

В числе любимых фильмов респонденты также называли «Освобождение», «Сталинград» 1989 года, «Горячий снег», «Офицеров», «Смерш», «Блокаду» и «Летят журавли». Последний оказался популярен, в основном, среди женщин.
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войнаРоссийские фильмыСоветское киноФильмы о войне
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... А зори здесь тихиеБлокадаВ бой идут одни "старики"Горячий снегЛетят журавлиОни сражались за РодинуОсвобождениеОфицерыСемнадцать мгновений весныСмершСталинградТ-34

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