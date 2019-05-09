Юбилей выхода фильма «Мне двадцать лет» отметят выставкой

Проект представляет собой тотальную инсталляцию, которая займет все помещения первого этажа Центра Вознесенского. Знаменитый театральный художник, номинант национальной театральной премии «Золотая Маска», дизайнер выставочных и общественных пространств Алексей Трегубов вместе с куратором проекта киноведом Зоей Кошелевой создают интерактивную среду, в которой зритель совершит путешествие из 2019-го в эпоху создания фильма, и дальше – в историю страны.
В проекте будут использованы архивные видео- и фотоматериалы Госфильмофонда России, Музея истории ГУЛАГа, частных архивов, в том числе – уникальные фото со съемочной площадки фильма легендарного фотографа Генриетты Перьян.
Пространство инсталляции закольцовано и имеет трехчастную структуру. Комната современного молодого человека, наполненная его впечатлениями о просмотренном фильме и размышлениями о том времени, когда бабушка и дедушка были молодыми, а родители еще и не родились. «Зал Политехнического», в котором прошлое и настоящее становятся параллельными реальностями. Зал «Родина» – в ней временные и пространственные пласты сталкиваются, преломляясь друг в друге, и мы оказываемся одновременно «здесь и сейчас», «там и тогда», в защищенном мире наших иллюзий и в бесконечном пространстве истории.
Также в рамках работы Киноклуба Центра 30 мая будет показана полная версия фильма «Застава Ильича» — главного фильма Оттепели.