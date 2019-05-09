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Юбилей выхода фильма «Мне двадцать лет» отметят выставкой

9 мая
2019 год

Новости кино >>
9 мая 2019
С 25 мая по 30 сентября в Центре Вознесенского будет работать выставочный мультимедийный проект «Им 20 лет», посвященный 55-летию выхода на экраны фильма Марлена Хуциева «Мне двадцать лет», сообщает пресс-служба выставки.

Юбилей выхода фильма «Мне двадцать лет» отметят выставкой
фото: Центр Вознесенского

Проект представляет собой тотальную инсталляцию, которая займет все помещения первого этажа Центра Вознесенского. Знаменитый театральный художник, номинант национальной театральной премии «Золотая Маска», дизайнер выставочных и общественных пространств Алексей Трегубов вместе с куратором проекта киноведом Зоей Кошелевой создают интерактивную среду, в которой зритель совершит путешествие из 2019-го в эпоху создания фильма, и дальше – в историю страны.

В проекте будут использованы архивные видео- и фотоматериалы Госфильмофонда России, Музея истории ГУЛАГа, частных архивов, в том числе – уникальные фото со съемочной площадки фильма легендарного фотографа Генриетты Перьян.

Пространство инсталляции закольцовано и имеет трехчастную структуру. Комната современного молодого человека, наполненная его впечатлениями о просмотренном фильме и размышлениями о том времени, когда бабушка и дедушка были молодыми, а родители еще и не родились. «Зал Политехнического», в котором прошлое и настоящее становятся параллельными реальностями. Зал «Родина» – в ней временные и пространственные пласты сталкиваются, преломляясь друг в друге, и мы оказываемся одновременно «здесь и сейчас», «там и тогда», в защищенном мире наших иллюзий и в бесконечном пространстве истории.

Также в рамках работы Киноклуба Центра 30 мая будет показана полная версия фильма «Застава Ильича» — главного фильма Оттепели.
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