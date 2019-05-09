Александр Яцко и Антон Батырев ищут немецких шпионов

Премьера четырехсерийной военно-патриотической драмы «Подлежит уничтожению» состоится 10 мая на канале НТВ, сообщает пресс-служба компании «ВайТ Медиа», занимавшейся производством ленты.
фото: "ВайТ Медиа"
Действие картины происходит в июле 1941 года. Немцы рвутся к Москве. Ставка Верховного Главнокомандующего принимает решение применить новое секретное оружие – радиоуправляемые фугасы. Специальные группы саперов минируют дома, вокзалы, заводы и т.д. Немцы несут большие потери. Гитлер приказывает любым путем заполучить русскую мину и обезвредить её. Оперативники НКВД, арестовав одного из засланных немецких агентов, узнают о планах нацистов. Поддержку диверсантам оказывает и вермахт, который начинает наступление именно на этом участке фронта. Но главное – на заводе-изготовителе есть шпион, который помогает немцам, и найти его и обезвредить нужно как можно быстрее.