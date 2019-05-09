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Александр Яцко и Антон Батырев ищут немецких шпионов

9 мая
2019 год

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9 мая 2019
Премьера четырехсерийной военно-патриотической драмы «Подлежит уничтожению» состоится 10 мая на канале НТВ, сообщает пресс-служба компании «ВайТ Медиа», занимавшейся производством ленты.

Александр Яцко и Антон Батырев ищут немецких шпионов
фото: "ВайТ Медиа"

Действие картины происходит в июле 1941 года. Немцы рвутся к Москве. Ставка Верховного Главнокомандующего принимает решение применить новое секретное оружие – радиоуправляемые фугасы. Специальные группы саперов минируют дома, вокзалы, заводы и т.д. Немцы несут большие потери. Гитлер приказывает любым путем заполучить русскую мину и обезвредить её. Оперативники НКВД, арестовав одного из засланных немецких агентов, узнают о планах нацистов. Поддержку диверсантам оказывает и вермахт, который начинает наступление именно на этом участке фронта. Но главное – на заводе-изготовителе есть шпион, который помогает немцам, и найти его и обезвредить нужно как можно быстрее.

В фильме сыграли Дмитрий Шевченко, Александр Яцко, Антон Батырев, Алина Сергеева, Сергей Фролов, Сергей Деревянко, Анна Сагайдачная, Александр Ромашко, Борис Георгиевский, Сергей Комаровский, Константин Октябрьский.
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Александр Яцко и Антон Батырев ищут немецких шпионов фотографии
Александр Яцко и Антон Батырев ищут немецких шпионов фотографии
Александр Яцко и Антон Батырев ищут немецких шпионов фотографии
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