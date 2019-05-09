Джинн из «Аладдина» в России заговорит голосом Алексея Чумакова

Синий Джинн из новой сказки Disney «Аладдин» в постановке Гая Ричи в российской дублированной версии заговорит голосом певца и актера Алексея Чумакова, сообщает пресс-служба компании WDSSPR, ответственной за прокат ленты.
фото: WDSSPR
«Мне категорически приятно, что мне доверили такую большую и определяющую роль Джинна, которого сыграл просто уникальный и потрясающий Уилл Смит. Для меня большая честь прикоснуться к этому волшебному миру, пусть даже только голосом и эмоциями», – цитирует пресс-служба слова Чумакова.
Фильм «Аладдин» вдохновлен классической анимационной лентой Disney. Зрителей вновь ждет встреча с отважным Аладдином, воришкой Абу, неунывающим Джинном, гордой принцессой Жасмин, коварным Джафаром и злобным попугаем Яго. В российский прокат фильм выйдет 23 мая.